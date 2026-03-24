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柯文哲指行為像納粹 劉世芳：說法偏頗、不以為然

中央社／ 台北24日電

民眾黨立委李貞秀資格爭議，民眾黨創黨主席柯文哲日前指內政部長劉世芳的行為像納粹。劉世芳今天表示，有關柯文哲的說法，她一直不以為然。對於中配或新住民，內政部都是依規定給予協助，柯文哲的說法非常偏頗。

民眾黨立委李貞秀資格爭議未解，根據TVBS在21日報導指出，民眾黨創黨主席柯文哲當天在嘉義市為黨籍嘉義市長參選人張啓楷站台時表示，劉世芳的行為讓他想到第二次世界大戰時的納粹，這就是種族歧視

立法院會今天繼續進行施政總質詢，劉世芳在列席前接受媒體聯訪，對於柯文哲稱其行為像納粹，她表示，有關柯文哲的說法，她一直不以為然。

劉世芳指出，內政部在2023年針對全台灣新住民，包括中國配偶在內所做的服務，包括教育、語言、文化基礎訓練、醫療，以及各項文化的融合，有92.1%以上的人都覺得移民署對新住民的照顧是持正向的肯定。

劉世芳強調，她還是一再重申，包括照顧從中國大陸來的，不管是配偶或新住民，以及任何地方來台的新住民，內政部都是一向秉持著台灣人應有的正向與善良，依規定給予協助，所以她覺得柯文哲這樣的說法是非常偏頗。

劉世芳提到，有關李貞秀，或是更早以前的前立委李慶安、李明星等人，根據國籍法規定，如果有雙重國籍的話，應於就職前一天提出申請放棄他國國籍的證明文件。從頭到尾，內政部主管國籍法的立場從未改變過。

種族歧視 移民署 納粹 柯文哲 劉世芳

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