談核能與電價 卓揆：有備而無患、電價交審議委員會決定

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，核二、核三廠是否重啟將依程序推進，目前僅處初步階段；他並強調2032年前國內能源供應不虞匱乏，電價仍交由電價審議委員會審慎決定，政府也肯定中油在穩定油氣供應與吸收成本上的努力。

針對總統賴清德日前提及核二、核三廠具備重啟條件，卓榮泰上午赴立法院施政報告並備詢前受訪指出，社會對能源議題確實存在不同看法與討論，但依經濟部與台電評估，2032年前整體能源供應尚稱穩定，不致出現短缺。

卓榮泰表示，國際情勢變化快速，包括戰事何時結束及後續影響，目前都難以預測，因此政府在能源政策上需保持彈性與準備，「有備而無患」。他說，立法院修正「核管法」後，政府多了一項選擇，但是否重啟核電，仍須在既有三原則下依程序推動。他說明，目前僅進入最初步階段，台電完成自主安全檢查後，將提出再運轉計畫送交經濟部審定，再由主管機關核安會審查，後續仍有相當長的行政與技術程序。

對於外界關注電價走向，卓榮泰重申，電價將由電價審議委員會依專業與整體物價情勢審慎決定。他並指出，近期國營事業在穩定物價與社會方面付出甚多，對整體經濟與民生具有重要支撐作用。

談及油氣供應，卓榮泰特別感謝台灣中油員工在國際市場積極爭取油氣來源、並吸收大幅成本漲幅，協助穩定國內油價與天然氣供應。他表示，中油為台灣加油，社會也應給予第一線同仁更多支持與肯定。