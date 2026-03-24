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獨／朱立倫周五會藍委談軍購、兩岸路線 遭疑跟鄭麗文別苗頭

聯合報／ 記者唐筱恬程平／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫。(朱立倫辦公室提供)
國民黨前主席朱立倫。(朱立倫辦公室提供)

因應立法院新會期開議，國民黨立院黨團上周與國民黨主席鄭麗文、副主席張榮恭蕭旭岑餐敘。據了解，國民黨團本周五邀請國民黨前主席朱立倫餐敘，預料將觸及軍購、兩岸路線等議題。國民黨高層表示，由於朱立倫對軍購及親美立場鮮明，在鄭麗文之後會藍委，當然有別苗頭的意味。

國民黨團在上周舉辦國民黨立委與鄭麗文餐敘，由於部分藍委疑似不滿黨中央未處理國民黨前發言人蕭敬嚴案等，未全數藍委出席。據了解，國民黨團上周也主動邀約朱立倫餐敘，時間訂為本周五中午。

由於軍購特別條例草案本周四很可能保留關鍵條文，送出委員會，此時子弟兵、前國民黨智庫副執行長凌濤提出軍購案應9000億的朱立倫，預料會在會中有所發言。近朱人士證實，國民黨團這次主動邀約朱立倫，藍委也想聽聽前主席對軍購案、兩岸路線等看法。

國民黨黨務高層則說，朱立倫對軍購條例的態度，不能一直由凌濤出來放話，朱立倫自己也要給美國交代，選在軍購條例可能出委後與藍委聚餐，恐怕是想干涉後續軍購條例的協商；這位高層也說，朱立倫就是親美派，一定看不慣現在國民黨鋪陳鄭習會路線，透過藍委提高聲量，有別苗頭的意味。

另一方面，賴清德總統表態核二、核三具重啟條件，並稱是「立法院通過核管法，政府要依法行政」。近朱人士指出，當初國民黨團推動核管法，讓核能延役有法源依據，正是朱立倫主席任內拍板定調，堅持台灣發展AI產業，勢必要推動核能發電，預料朱立倫也將在餐敘中表達對當前能源的看法。

對於朱立倫即將與藍委餐敘，藍委與朱立倫很可能展開意見交流，國民黨立委李彥秀表示，現在大環境與國際局勢正在變化，不能以過去常理做議題判斷，應該多聽大家意見，最後作出判斷才會更嚴謹，特別是兩岸、國際局勢都是牽一髮動全身，例如要不是發生中東戰爭，賴總統反核神主牌也不會輕易拿掉。

軍購條例 張榮恭 蕭旭岑 朱立倫 鄭麗文 國民黨

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