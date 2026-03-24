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爆金溥聰銜命整頓馬基金會 蕭旭岑：不實指控 捍衛到底
馬英九基金會日前人事異動，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，基金會昨聲明指前員工踩違反財政紀律紅線，引發熱議。鏡週刊報導由國安會前秘書長金溥聰奉命主導的權力重整。蕭旭岑今回應，祝福馬英九基金會未來繼續努力，為馬英九總統以及兩岸交流加油。但若針對他個人的操守繼續抹黑或不實指控，他一定捍衛到底。
鏡週刊報導指出，馬辦核心人事異動，實則是一場由金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」，讓他深感不妥，決定出手整頓。金溥聰更在新春團拜當天率隊直闖基金會爆拉扯衝突。
蕭旭岑表示，很多不分黨派，相信他為人的好朋友都來關心打氣，有人持續用影射的方式匿名放話，試圖抹殺人格與最單純的兩岸交流，他絕對正面以對。
蕭旭岑說，從他離開基金會到現在，都沒有針對這件事做積極的回應，原因有二。如今兩岸和平、台灣能源政策、國防議題等大是大非的事情，等著國民黨去推進，不希望基金會的內部風波，影響到黨主席鄭麗文以及國民黨的推動。
蕭旭岑說，他對前總統馬英九感念與感謝，「他對我有恩，因此即便我可能會遭受一些誤解，我也要維護馬總統以及馬家人。」但不代表有心人士可以利用這一點，瘋狂對他抹黑，打擊兩岸關係。
蕭旭岑說，祝福馬英九基金會未來繼續努力，為馬英九總統以及兩岸交流加油。但如果針對他個人的操守繼續抹黑或不實指控，他一定捍衛到底。任何想要破壞兩岸和平與兩岸青年交流的惡勢力，一定堅決對抗到底。
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