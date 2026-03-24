中國持續為統一鋪路 葛來儀：習近平可能有意把任務交給接班人

美國國家情報總監辦公室近日公布報告，評估中國沒有在2027年入侵台灣的計畫，但2049年恐成新的時間點，不過德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀23日分析說，中國國家主席習近平到時已經高齡96歲，評估習近平未必一定要在任內完成兩岸統一的目標，可能有意把統一任務交給接班人。

「2026美國情報社群年度威脅評估」日前出爐，報告指出，情報社群評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有設定統一時間表，但報告認為說，中國仍會繼續為統一台灣鋪路，也評估人民解放軍會繼續發展軍事計畫和能力以達到武統的目標，且中國已公開表示，統一台灣是在2049年實現國家復興的必要條件。

美國華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）23日以「美國對台政策的不同路線」（Pathways for America’s Taiwan policy ）為題舉行座談會。

針對統一台灣對習近平來說有多迫切，葛來儀表示，習近平自2017年就把台灣問題與「中華民族偉大復興」連結，指統一對實現國家復興是必要的；葛來儀說，這代表，如果中國統一有任何時間表，將指向2049年，到時習近平已經96歲。

葛來儀表示，習近平自2017年起，有很多機會推進這個時間表，但習近平多次重複這個聲明，可以被解讀是「拖延處理問題」（kicking the can down the road），有可能希望把任務交給接班人。

葛來儀表示，習近平希望人民解放軍具備嚇阻台灣獨立，乃至於強迫統一台灣的能力，但葛來儀不認為統一台灣是習近平任內一定要完成的目標。

不過，葛來儀堅信習近平試圖為統一台灣鋪路，讓台灣走上統一的必然道路，讓習近平卸任後，接班人得以繼續推進進程；葛來儀認為說，中國的意圖不是和平統一，而是透過脅迫的方式完成目標，但她沒有觀察到那種習近平若沒有統一台灣就會感到一事無成（have no legacy）的急迫性。