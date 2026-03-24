川習會若宣布反台獨 美智庫：恐延續台灣內部疑美論

美國總統川普因美國對伊朗的軍事行動推遲訪問北京的行程，不過華府智庫預料川習會仍會談到台灣，並認為中方會施壓，要求美國在台灣議題上做出讓步，盼川普正式發言反對台獨，以影響賴清德總統的執政。

川普日前指出，中國已經同意川普訪問北京的行程改期，擬推遲約一個半月的時間，美國華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）23日以「美國對台政策的不同路線」（Pathways for America’s Taiwan policy ）為題舉行座談會，華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員薩克斯（David Sacks）指出，他預期川普在川習會中會遭到北京施壓，對台灣做出讓步。

薩克斯認為說，川普見習近平不談到台灣的機會微乎其微，並表示，他對習近平在去年南韓的川習會中沒有提到台灣不感到驚訝，指美中領袖當時更有興趣討論經濟議題，同時設法降溫美中情勢；薩克斯也說，他認為習近平當時忍住不提台灣，計畫等到川普北京行再出手是聰明之舉。

薩克斯分析說，中方期待川普正式宣布反對台獨或支持兩岸統一，並認為，如果川普當真做出如是發言，將會造成很大的影響，指中方殷切期盼川普這麼做，因為這不僅會破壞賴清德總統的執政和在台灣的支持，也可能衝擊國防特別預算的審查，以及有意義的方式投資國防發展的政策。

同時，薩克斯表示，若川普依中方的期待做出發言，恐會延續台灣內部對美國的質疑，懷疑美國是否仍是台灣可靠的夥伴。

長期關注台灣議題的德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀則表示，川普政府的官員不斷釋出訊號，指這個政府之下的政策宣示（declaratory policy）不是那麼重要，有可能是為了總統可能的發言鋪路，若總統有超越宣示政策的發言，川普政府仍保有空間表示美國的政策沒有改變。

葛來儀說，在這樣的背景之下，她認為說，台海現況（the status quo）不會受到嚴重的影響，不過葛來儀也認為說，最大的衝擊會是台灣對美國的信心，恐進一步下滑，而中國會視這樣的結果為一大勝利；葛來儀說，她不希望看到這樣的結果。