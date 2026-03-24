聽新聞
0:00 / 0:00

蕭旭岑離職風波…鄭麗文指「始作俑者」是馬身邊人 馬辦稱嚴重違反財政紀律送司法調查

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

馬英九基金會日前出現人事異動，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，引發外界揣測。馬辦昨發聲明，已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查。現任國民黨副主席的蕭旭岑則強調，一切作為合法且符紀律，並經前總統馬英九同意辦理。

馬辦人事風波，昨天又有新發展。昨天上午，國民黨主席鄭麗文接受網路直播時聲援蕭旭岑，表示認識蕭已久，對他非常了解與信任，更讚蕭為人正派。

鄭麗文直指，此事「始作俑者」是藍營、本來在馬英九身邊的人，長期對黨造成難以回復的傷害，這是他慣用風格；如果遇到怕事的黨主席，就會對蕭旭岑造成傷害，「但我不是，我一定會保護黨員和重要幹部」，更何況蕭旭岑沒犯任何錯，她當然力挺到底。她要大家放心，這件事很快會翻篇，不能讓賊人或有心人士得逞，「對於這種小人步數或民進黨的賊心，我們一定不會中計，也不會自亂陣腳」。

昨天傍晚，馬辦則發出新聞稿指近日許多報導不符事實，基金會已委請律師針對之前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查，毋枉毋縱。

馬英九基金會 民進黨 馬英九

延伸閱讀

被指涉違反馬英九基金會財政紀律 蕭旭岑：一切合法也符紀律

指「發生嚴重違反財政紀律情事」 馬英九基金會：將送司法調查

鄭麗文與在台外籍記者對話：兩岸和平是唯一出路 負責任審慎處理軍購

竹縣藍營初選互槓…徐欣瑩喊暫停排黑 陳見賢批造謠：不守制度應退選

相關新聞

【即時短評】凍漲油價要感謝中油 重啟核電又要感謝誰？

行政院長卓榮泰一句「經過加油站應該向中油說謝謝」，聽來輕鬆。中油公司吸收油價漲幅，本是政策操作下的角色分工，如今卻成了民眾表達感謝的理由。另一頭，賴總統宣示核二、核三廠具備重啟條件；這一個大大的「髮夾彎」，恐怕比中油吸收了多少油價漲幅更值得「稱謝」。

蕭旭岑離職風波…鄭麗文指「始作俑者」是馬身邊人 馬辦稱嚴重違反財政紀律送司法調查

馬英九基金會日前出現人事異動，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，引發外界揣測。馬辦昨發聲明，已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查。現任國民黨副主席的蕭旭岑則強調，一切作為合法且符紀律，並經前總統馬英九同意辦理。

駁軍購交換說 鄭麗文：國防與對話非互斥

兩岸局勢引發國際關注，國民黨主席鄭麗文昨天表示，現階段兩岸要討論終局安排仍不成熟，當前最重要的任務是建立和平、穩定且可持續的互動關係；任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都必須受到尊重。

華爾街日報揭台美貿易談判幕後辛勞 賴總統「凌晨3點半接電話」

華爾街日報披露，在美國總統川普去年宣布關稅政策後，台灣官員熬夜推動「黃金計畫」因應，靠芝麻麵包和芒果充飢，賴清德總統甚至...

【重磅快評】不再逢核必反 賴總統能過賴主席那一關？

賴清德總統「非核家園」政策轉彎，民進黨前立委李文忠高呼重啟「核能大辯論」，觸動黨內敏感神經。行政院前政委張景森今天表示，反核環團應承擔發電責任；高雄市長陳其邁也喊話，朝野應形成共識推動能源政策。賴總統定錨後，民進黨核能政策已悄悄轉變，但「反核黨綱」神主牌未修改，民進黨若不再「逢核必反」，賴總統可否通過賴主席那一關？

鄭麗文：兩岸討論終局安排仍不成熟 先建立和平穩定可持續的互動關係

兩岸情勢險峻引發國際關注，國民黨主席鄭麗文今天表示，現階段兩岸距離討論終局安排仍不成熟，當前最重要的任務是建立和平、穩定且可持續的互動關係；任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都必須受到尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。