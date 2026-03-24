蕭旭岑離職風波…鄭麗文指「始作俑者」是馬身邊人 馬辦稱嚴重違反財政紀律送司法調查

行政院長卓榮泰一句「經過加油站應該向中油說謝謝」，聽來輕鬆。中油公司吸收油價漲幅，本是政策操作下的角色分工，如今卻成了民眾表達感謝的理由。另一頭，賴總統宣示核二、核三廠具備重啟條件；這一個大大的「髮夾彎」，恐怕比中油吸收了多少油價漲幅更值得「稱謝」。

2026-03-23 20:11