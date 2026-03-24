駁軍購交換說 鄭麗文：國防與對話非互斥

兩岸局勢引發國際關注，國民黨主席鄭麗文昨天表示，現階段兩岸要討論終局安排仍不成熟，當前最重要的任務是建立和平、穩定且可持續的互動關係；任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都必須受到尊重。

鄭麗文昨出席台灣外籍記者聯誼會（ＴＦＣＣ）外媒記者會，就兩岸關係、對美軍購等議題，說明國民黨立場。對於傳出「以軍購作為交換條件」的說法，她要嚴正澄清「絕無此事，純屬虛構」；國民黨推動兩岸交流的立場始終清楚且一致，唯一的政治基礎就是「九二共識、反對台獨」。

關於軍購態度，鄭麗文表示，國防與對話並非互斥，「只靠國防力量不可能帶來和平」，政治上的努力同樣不可或缺，若一方面高談和平，另方面卻不斷在政治上挑釁、製造兩岸衝突，絕不是真正追求和平的做法。

媒體問及對兩岸統一與「鄭習會」議題，鄭麗文說，兩岸之間累積長期的歧異與誤解，必須透過對話與交流逐步化解，只要是對兩岸和平有幫助的事，她都願意做；只要是對兩岸和平有幫助的人，她都願意見。

她說，相關會面最重要的並非形式本身，而在其「宣示性意義」，代表兩岸願意朝向和平發展的決心與善意，並成為持續推進對話的基礎。

鄭麗文也說，兩岸問題累積已久，不可能透過一次會面就全面解決，但「總要開始、總要努力」，國民黨願意扮演促進對話的角色，願意成為促進和平的橋梁，讓兩岸關係從對立走向對話、從緊張走向穩定。

她同時強調，台灣不應再被定位為第一島鏈中的戰爭前沿，而應轉型為促進區域和平的關鍵節點；當前國際局勢已不同於冷戰時期，中國大陸與全球經濟高度連結，美中經貿關係亦相互依存，台灣不可能自外於此一現實，與其陷入「冷戰2.0」的對抗思維，不如擴大全球化與自由貿易的穩定發展。