聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀聯合質詢 邱垂正間接答詢

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
民眾黨立委李貞秀（中）昨日在內政委員會要求質詢官員，遭民進黨立委強烈杯葛反對，最後由民眾黨立委陳清龍（左）、陳昭姿（右）陪同聯合質詢。 記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委李貞秀（中）昨日在內政委員會要求質詢官員，遭民進黨立委強烈杯葛反對，最後由民眾黨立委陳清龍（左）、陳昭姿（右）陪同聯合質詢。 記者潘俊宏／攝影

立法院內政委員會昨日邀請陸委會與海基會進行業務報告，民眾黨立委李貞秀上周遭內政部長劉世芳拒絕備詢後，再次嘗試質詢陸委會主委邱垂正，她使出奇招，提出與同黨立委陳清龍、陳昭姿聯合質詢，最終迫使邱垂正走上備詢台。儘管邱垂正堅持不直接答詢，但在會議主席、國民黨籍召委廖先翔「化身傳聲筒」複述李貞秀的提問下，邱垂正以「回應廖召委提問」方式，間接接受李的質詢。

李貞秀昨日在內政委員會頻出招，不僅一早登記成為發言順序第一的立委，展現質詢官員的強烈企圖，在會議之初確認議事錄階段，也上台發言質疑上周會議的民進黨籍召委李柏毅公然閹割立法委員職權，會議程序重大違法，議事錄不應確認。

而後，李貞秀與陳清龍、陳昭姿共同站上質詢台，要求依據立法院職權行使法等相關規定進行聯合質詢，在場綠委群起反對，表示在委員會內並無先例。經藍綠白立委休會協商逾廿五分鐘後才重新開會。

李貞秀發言後首先請邱垂正上台，並要求念出憲法、兩岸條例等條文內容，邱垂正皆未回應，最後李貞秀的質詢都是由廖先翔複述提問後，邱再以「報告廖召委」等作為開頭進行答覆。邱垂正說，行政官員如果回覆不具備立委資格者的質詢，就是違憲違法。邱昨在會前受訪時則說，違法的人無法代表所有合法陸配。

昨日會議中還發生插曲。綠委黃捷質詢時，廖先翔突然離開會議室，李貞秀坐上主席台成為代理召委，黃捷隨即要求時間暫停，批評「小動作不要這麼多啦！」李貞秀則重複強調「我是代理召委，時間不能停」，雙方僵持約兩分鐘，廖先翔才返回主席台，李貞秀回歸原位。

兩岸條例 陳昭姿 李柏毅

延伸閱讀

李貞秀突坐內政委員會主席台 黃捷批：別搞小動作

影／邱垂正拒絕李貞秀質詢 切割李貞秀不等於合法陸配

李貞秀質詢 邱垂正稱「依法行政」避直接回答

召委廖先翔突離席 李貞秀坐上立院內政委員會主席台

相關新聞

【即時短評】凍漲油價要感謝中油 重啟核電又要感謝誰？

行政院長卓榮泰一句「經過加油站應該向中油說謝謝」，聽來輕鬆。中油公司吸收油價漲幅，本是政策操作下的角色分工，如今卻成了民眾表達感謝的理由。另一頭，賴總統宣示核二、核三廠具備重啟條件；這一個大大的「髮夾彎」，恐怕比中油吸收了多少油價漲幅更值得「稱謝」。

李貞秀聯合質詢 邱垂正間接答詢

立法院內政委員會昨日邀請陸委會與海基會進行業務報告，民眾黨立委李貞秀上周遭內政部長劉世芳拒絕備詢後，再次嘗試質詢陸委會主委邱垂正，她使出奇招，提出與同黨立委陳清龍、陳昭姿聯合質詢，最終迫使邱垂正走上備詢台。儘管邱垂正堅持不直接答詢，但在會議主席、國民黨籍召委廖先翔「化身傳聲筒」複述李貞秀的提問下，邱垂正以「回應廖召委提問」方式，間接接受李的質詢。

蕭旭岑離職風波…鄭麗文指「始作俑者」是馬身邊人 馬辦稱嚴重違反財政紀律送司法調查

馬英九基金會日前出現人事異動，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，引發外界揣測。馬辦昨發聲明，已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查。現任國民黨副主席的蕭旭岑則強調，一切作為合法且符紀律，並經前總統馬英九同意辦理。

駁軍購交換說 鄭麗文：國防與對話非互斥

兩岸局勢引發國際關注，國民黨主席鄭麗文昨天表示，現階段兩岸要討論終局安排仍不成熟，當前最重要的任務是建立和平、穩定且可持續的互動關係；任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都必須受到尊重。

華爾街日報揭台美貿易談判幕後辛勞 賴總統「凌晨3點半接電話」

華爾街日報披露，在美國總統川普去年宣布關稅政策後，台灣官員熬夜推動「黃金計畫」因應，靠芝麻麵包和芒果充飢，賴清德總統甚至...

【重磅快評】不再逢核必反 賴總統能過賴主席那一關？

賴清德總統「非核家園」政策轉彎，民進黨前立委李文忠高呼重啟「核能大辯論」，觸動黨內敏感神經。行政院前政委張景森今天表示，反核環團應承擔發電責任；高雄市長陳其邁也喊話，朝野應形成共識推動能源政策。賴總統定錨後，民進黨核能政策已悄悄轉變，但「反核黨綱」神主牌未修改，民進黨若不再「逢核必反」，賴總統可否通過賴主席那一關？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。