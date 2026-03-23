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【即時短評】凍漲油價要感謝中油 重啟核電又要感謝誰？

聯合報／ 記者／曹鈞皓
有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰日昨表示，「經過加油站應該向中油說謝謝」，引發議論。記者林伯東／攝影
有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰日昨表示，「經過加油站應該向中油說謝謝」，引發議論。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰一句「經過加油站應該向中油說謝謝」，聽來輕鬆。中油公司吸收油價漲幅，本是政策操作下的角色分工，如今卻成了民眾表達感謝的理由。另一頭，賴總統宣示核二、核三廠具備重啟條件；這一個大大的「髮夾彎」，恐怕比中油吸收了多少油價漲幅更值得「稱謝」。

多年來，民進黨高舉反核大旗，視核電如洪水猛獸，如今卻在供電壓力與國際現實面前，不得不回頭檢視反核政策。既然卓揆希望民眾去加油站時對中油說謝謝，那麼累積了鉅額虧損、有「核」不能用的台電；長期因火力發電吸收空氣汙染的全民，以及因綠電而毀壞的綠地山林，是否也要「感謝民進黨政府終於轉彎」？

論誰該跟誰說「謝謝」，賴總統廿一日表示「感謝立法院通過核管法」，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，核二、三廠具備重啟條件，台電正準備重啟程序，三月底就會把再運轉計畫送核安會審議，「要依法行政」。姑且不論當時議場表決，六十名藍白立委贊成、五十一名民進黨立委全數反對，且修正核管法甚至還成為「大罷免」的罪名之一，總統「感謝」立法院修核管法，實在諷刺！

現在面對有現成的核管法可用，迫於現實壓力就順水推舟、要「依法行政」，這與此前一遇立法院通過不順己意的法律時即「不副署、不執行」的一派瀟灑魄力對比，今是昨非地彷彿浪子回頭。

民進黨長期以理想凌駕現實，將能源政策高度政治化，以反核為神主牌，卻未能同步建立穩定可行的替代能源體系。結果不僅供電風險上升，電力成本亦節節攀升。台電公司連年虧損，早已不是經營問題，而是政策後果；當企業虧損需以納稅人資源填補、當電價調整壓力層層轉嫁，這樣的代價豈是一句「感謝立法院通過核管法」可以輕描淡寫？全民又拿什麼立場「感謝民進黨政府終於轉彎」？

如今，民進黨政府不得不重新檢視核電角色，承認核二廠與核三廠具備重啟條件，已是對過去路線和政策的自我否定。這樣的「髮夾彎」固然比冥頑不靈可取，但終究難以抹去先前錯誤造成的巨大成本及損失。從加油站到核電廠，一句「謝謝」串起了油電兩個場域，更反映了執政黨一貫的思維偏差。

黑白之間，最怕自我矛盾。反核是理想、重啟是現實；問題不在轉彎，而在這段路走了多遠、付了多少代價、應由誰來承認錯誤。台電公司虧損連年擴大、國際局勢下電價壓力步步逼近，企業與民生無不承受其重；這不是天災，而是意識形態的人禍。在人民向民進黨政府「說謝謝」之前，誰又應該反過來向人民道歉？

能源政策 賴總統 核三廠 立法院 中油 重啟核電

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