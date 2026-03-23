【重磅快評】不再逢核必反 賴總統能過賴主席那一關？

賴清德總統「非核家園」政策轉彎，民進黨前立委李文忠高呼重啟「核能大辯論」，觸動黨內敏感神經。行政院前政委張景森今天表示，反核環團應承擔發電責任；高雄市長陳其邁也喊話，朝野應形成共識推動能源政策。賴總統定錨後，民進黨核能政策已悄悄轉變，但「反核黨綱」神主牌未修改，民進黨若不再「逢核必反」，賴總統可否通過賴主席那一關？

行政院長卓榮泰公開表態，在核安無虞的前提下，社會對於新式核能的接受程度將進到另一種價值的討論，「政府正全面接觸相關討論」。然而，不論民進黨公職如何試圖自欺欺人、自圓其說，但府院雙巨頭的談話，明顯有別於前總統蔡英文所推動的「非核家園」路線；民進黨在野時堅持「核能零容忍」，賴政府執政後對核能卻展現寬容態度。

網友常戲稱，「丞相，起風了」，民進黨似乎不再逢核必反。張景森說，高雄空汙超標天數是台北的3至5倍，背後隱含長期「南電北送」與產業結構失衡的沉痛代價；他要公開向北部的反核和反氣環團喊話，應提出如何承擔發電責任的方案，而非把問題推給中南部承受。陳其邁也說，核能使用不只是單一能源選項，而是牽涉到整體產業發展、核能安全、電網韌性、能源配比等多面向議題，誠如賴總統所提出的「核能安全、核廢料有解以及社會共識」三項原則，相關討論都需要更充分展開，進一步凝聚社會共識。

民進黨立委范雲曾說，「沒有一個國家重啟核電有成功」；前立委賴品妤曾嗆聲「重啟個屁」，兩人臉書最近都被網友灌爆。范雲今天證實，的確說過相關談話，但這次的重啟議題是藍白去年通過修正核管法，讓「重啟法制化」的結果。不過，民進黨把重啟核能的責任都推給是藍白通過核管法，連自家人也不埋單。

挺綠學者翁達瑞質疑，核管法修法僅延長核電廠使用年限，並未強制要求重啟核電；國民黨推動的諸多法案，賴政府可以置之不理，對於延長核能廠的使用年限，賴清德竟然不敢違逆，而且還是「要五毛給一塊」的遵守，「賴清德的政策大轉彎，打了綠營選民一個巴掌，打了黨籍立委一個巴掌，打了推動非核家園的蔡英文一個巴掌，也打了自己一個巴掌」。

社會樂見賴總統知錯能改、回頭是岸，不要一錯再錯；問題是，民進黨「反核黨綱」白紙黑字寫出，「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」。民進黨政府若「先關閉、再重啟」，政策調整與黨綱原則的衝撞，「賴總統」可否過了「賴主席」那一關，正考驗著賴政府的執政韌性。