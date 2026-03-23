華爾街日報揭台美貿易談判幕後辛勞 賴總統「凌晨3點半接電話」

華爾街日報披露，在美國總統川普去年宣布關稅政策後，台灣官員熬夜推動「黃金計畫」因應，靠芝麻麵包和芒果充飢，賴清德總統甚至在凌晨3點半親自接聽談判代表的跨海電話回報。

根據華爾街日報（The Wall Street Journal），2025年4月，川普宣布「解放日」關稅措施，擬對台灣課徵32%關稅，稅率高於大多數已開發經濟體，台灣官員看到這一幕深感震驚。

台灣官員感到措手不及，因為就在一個月前，台積電董事長暨總裁魏哲家才在白宮承諾對美投資1000億美元，將在亞利桑那州興建多座晶圓廠。

川普當時盛讚魏哲家是傳奇人物，並讚揚魏哲家領導的台積電是世界最強大公司，當時台灣當局一度士氣大振。

但川普祭出的關稅改變了氣氛，促使台灣官員傾力端出一系列貿易提案以安撫川普，並且決定加碼提出「台灣模式」，提議輸出台灣高科技產業聚落模式到美國。

台灣官員將此策略藍圖命名為「黃金計畫」，封面為金黃色。隨後，台灣官員將該計畫包裝成一項價值5000億美元（含台廠自主投資及政府信用擔保各2500億美元）的協議，因為他們銘記美國談判代表的叮囑：川普喜歡龐大的數字。

據報導，台灣歷經15個月的艱辛努力，試圖贏得川普這位美國歷來最難預測總統的支持。川普拋棄了數十年的政策慣例，對台灣而言風險極高。

台灣官員希望，川普將台灣視為美國追求人工智慧（AI）領導地位的半導體王牌，而非安全負擔。但川普未來幾週可能前往北京，會晤中國國家主席習近平尋求貿易休兵，對台灣當局而言，情勢難以預測。

根據華爾街日報，台灣官員當時為推動「黃金計畫」而工作到深夜，靠芝麻麵包和芒果充飢。台灣貿易談判團隊曾7次前往華府協商，談判氣氛時常很緊張。

據報導，由於台美時差，在台北坐鎮督軍的賴總統須在極其不便的時間接聽電話。今年1月中旬台美談判結束後，談判人員曾在台灣時間凌晨3點半致電賴總統呈報進展。