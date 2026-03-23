鄭麗文：兩岸討論終局安排仍不成熟 先建立和平穩定可持續的互動關係

兩岸情勢險峻引發國際關注，國民黨主席鄭麗文今天表示，現階段兩岸距離討論終局安排仍不成熟，當前最重要的任務是建立和平、穩定且可持續的互動關係；任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都必須受到尊重。

鄭麗文今出席台灣外籍記者聯誼會TFCC外媒記者會，就兩岸關係、對美軍購、台美關係、中美局勢、半導體布局及國內政治情勢等議題，說明國民黨立場。

鄭麗文指出，兩岸問題積累已久，不可能一蹴可幾，但「總要開始、總要努力」，國民黨願意扮演促進對話的角色，願意成為促進和平的橋梁，她希望能成功搭建橋樑，讓兩岸關係從對立走向對話、從緊張走向穩定。

媒體詢問，北京反對美國對台軍售，而國民黨支持軍購，如何達成兩邊的共識？鄭麗文表示，國民黨立場一貫公開且一致，不會因對象不同而改變說法；國民黨與美國長期維持戰略夥伴關係，這是歷史事實，也是台灣安全的重要基礎，同時，台灣也必須透過政治努力降低兩岸衝突風險。

她強調，國防與對話並非互斥，「只靠國防力量不可能帶來和平」，政治上的努力同樣不可或缺。台灣當然必須具備國防力量，但「只靠國防的力量怎麼可能帶來和平？」真正的關鍵仍在政治上的努力，若一方面高談和平，另一方面卻不斷在政治上挑釁、製造兩岸衝突，這絕不是真正追求和平的做法。

鄭麗文說，國民黨在處理國安與兩岸議題時，必須從國防、政治、區域局勢等層面全面考量，不是讓民進黨以單一對抗邏輯，綁架整體國家戰略。

針對媒體詢問對於兩岸統一的看法，鄭麗文表示，兩岸之間累積長期的歧異與誤解，必須透過對話與交流逐步化解，不是在缺乏互信的情況下推進對立；任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都必須受到尊重。

被問及與中國大陸互動及可能與中共總書記習近平會面的議題，鄭麗文說，只要是對兩岸和平有幫助的事，她都願意做；只要是對兩岸和平有幫助的人，她都願意見。她說，相關會面最重要的並非形式本身，而在於其「宣示性意義」，代表兩岸願意朝向和平發展的決心與善意，並成為持續推進對話的基礎。

鄭麗文說，兩岸問題累積已久，不可能透過一次會面就全面解決，「我不是執政者，我也不會變魔術。我不認為一次的會面就可以改變幾乎一個世紀所累積的問題。但是總要開始、總要努力」。

談及中美議題，鄭麗文說，美國總統川普作為全球重要領導人，其政策與意志勢必影響區域發展方向；川普曾公開表達，在其任內將避免台海發生軍事衝突，這樣的訊號值得正面看待；但台海和平不能只依賴短期政治承諾，而應朝向「制度化、可長可久」的穩定關係發展。

如何能讓兩岸和平關係穩定永續下去？鄭麗文說，她相信「川普如果願意，他是可以扮演很重要的角色的 」，但前提是兩岸都有這樣的意願跟期待。 她同時強調，台灣不應再被定位為第一島鏈中的戰爭前沿，而應轉型為促進區域和平的關鍵節點。

鄭麗文指出，當前國際局勢已不同於冷戰時期，中國大陸與全球經濟高度連結，美中經貿關係亦相互依存，台灣不可能自外於此一現實，與其陷入「冷戰2.0」的對抗思維，不如擴大全球化與自由貿易的穩定發展；台灣作為海洋型經濟體，本質上依賴國際市場與全球分工，「台灣需要世界，世界也需要台灣」，這正是台灣應追求和平穩定的根本原因。

在半導體議題上，鄭麗文說，台灣高科技產業必須進行全球布局，但最核心、最關鍵的技術必須留在台灣，這是國家安全與產業發展的核心戰略。

鄭麗文重申，兩岸和平絕不是出賣台灣，也不是犧牲民主自由；相反地，唯有和平穩定，台灣的民主、法治、人權與經濟成就才能真正被保存與延續，「和平、雙贏、共好，才是可行的道路」；國民黨將持續以務實、負責任的態度，推動兩岸和解、守護台灣安全，並爭取國際社會對台灣和平路線的理解與支持。