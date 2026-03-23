被指涉違反馬英九基金會財政紀律 蕭旭岑：一切合法也符紀律

馬英九基金會人事地震風波延燒，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，引發外界揣測。基金會今天稍早發出聲明指，已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查。蕭旭岑表示，一切作為都經前總統馬英九同意辦理，一切合法且符合紀律。

馬英九基金會執行長戴遐齡表示，近日有關蕭旭岑及王光慈離職的相關新聞報導，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。基金會已委請律師針對之前發生的嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，毋枉毋縱。

戴遐齡表示，相信司法調查結果出爐，自會真相大白。外界人士若再有傳述有損基金會或前總統馬英九名義的不實事項，基金會將採取法律行動，以正視聽。

蕭旭岑回應，他和同事在基金會的一切作為，都有向馬前總統報告並經馬同意辦理，一切合法且符合紀律，希望馬英九基金會董事會能深入了解。