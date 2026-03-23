修國安法反滲透 陸委會：可強化數位空間防護

針對行政院「國家安全法部分條文修正草案」，立法院內政委員安排修法公聽會。陸委會報告指出，中共近年加大對台滲透力度，此次修法可以強化對「參與組織」者的規範及數位空間防護機制，建構更穩固的國安防護網。

為因應境外敵對勢力滲透，行政院日前擬定「國家安全法部分條文修正草案」，立法院內政委員會26日將舉行第2場修法公聽會。

陸委會在19日第1場公聽會的報告中指出，中共長期利用台灣民主自由環境進行分化與滲透，其手段包括情報蒐集、技術竊取及發展共諜組織等，嚴重威脅國家安全與社會安定。中共相關行動的最終目的，是侵略台灣、消滅中華民國。

報告說，根據國家安全局統計，2024年因共諜案起訴人數為64人，是2021年的3倍，滲透管道包含黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，並透過拉攏、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，對國人進行吸納。顯示中共積極在台灣內部有計畫培植力量，藉以擴大共諜網路，進一步取得台灣重要機密敏感資訊。

報告指出，現行法對於「發展組織」者定有處罰機制，惟對於「參與組織」者缺乏明確規範。行政院版提案增訂參與組織之不法行為態樣，可提前精準切斷滲透鏈。

另外，當前國安已不再侷限於實體邊界。隨著數位技術、社群媒體與經濟滲透的交互作用，政府有必要補強民主防衛機制，避免境外敵對勢力利用網路便利性，在台灣境內進行分化與統戰。本次行政院提案版本可強化「網路數位空間」中涉及國家安全的維護。

報告說，本次修法目的之一在於履行國際公約義務，透過增訂網路服務提供者的協力義務，建立「快速反應、依法下架」機制，防止敵對勢力利用台灣的言論自由瓦解民主體制。