我遭喀麥隆矮化 林佳龍：下屆WTO部長會議主辦國須承諾平等對待

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議主辦國喀麥隆矮化台灣，導致台灣首次被迫缺席。外交部長林佳龍今天表示，喀方雖有補救但不完整，外交部再次表達抗議，並要求下屆主辦國必須先承諾依例平等對待台灣。

WTO第14屆部長會議主辦國喀麥隆，在台灣代表團的禮遇簽證國籍欄，以（Taiwan, Province of China）矮化名稱列示台灣，導致台灣首次被迫缺席。外交部20日強烈譴責喀麥隆，嚴重損害台灣作為會員的權利。

林佳龍今天出席 「史瓦帝尼文化節」開幕儀式，他會後受訪表示，喀麥隆未遵循規定跟慣例，扈從中國、矮化台灣。台灣以獨立關稅領域參與，是WTO會員，過去都是平等參與會議。

林佳龍說，在外交部嚴正抗議後，喀麥隆做了補救，但並不完整。喀麥隆另外發邀請函，但邀請函上的台灣代表及其他官員不僅名字有誤，還把所有人都寫成Miss（女士），這也來不及做完整更改，外交部再次對喀麥隆的粗糙處理表達抗議。

林佳龍指出，台灣方面清楚地跟WTO秘書處表達，部長會議的主辦國不應違背過去慣例，將要求下一屆申請主辦WTO部長會議的國家，必須先承諾平等對待台灣，這是慣例跟基本的規範。

此外，媒體詢問，總統賴清德是否計畫於4月出訪非洲友邦史瓦帝尼。

林佳龍重申，外交部有收到邀請函，4月是史瓦帝尼國王登基40周年以及建國58周年，是重要國家慶典。外交部正進行詳細評估，評估結果將送到總統府，由總統府做最後決定。