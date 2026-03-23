指「發生嚴重違反財政紀律情事」 馬英九基金會：將送司法調查

馬英九基金會日前出現人事異動，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，引發外界揣測。馬英九基金會執行長戴遐齡今表示，已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，毋枉毋縱；相信司法調查結果出爐，自會真相大白。

戴遐齡表示，近日有關馬英九基金會前員工蕭旭岑及王光慈離職的相關新聞報導，因外界人士不明真相，許多報導內容妄自揣測，不符事實。基金會已委請律師針對之前發生的嚴重違反財政紀律情事，儘快送請司法機關深入調查，毋枉毋縱。

戴遐齡表示，相信司法調查結果出爐，自會真相大白。外界人士若再有傳述有損基金會或前總統馬英九名義的不實事項，基金會將採取法律行動，以正視聽。