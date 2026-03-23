影／爆除籍個案被李貞秀罵「是狗」 鍾小平：不提告但呼籲回歸理性

日前國民黨台北市議員鍾小平上節目爆料，稱其陸配樁腳成功返南京取消中國大陸國籍，民眾黨不分區立委李貞秀今（23）日與同黨立委陳昭姿站在質詢台上談話，在媒體鏡頭前當眾罵「我都說他就是狗、根本不是人，根本不配當人」，鍾小平於今（23）日受訪反擊，直言「她是把人當狗看，我是把狗當人看」，並以曾任流浪動物之家基金會董事長的公益形象調侃，呼籲台北市議會議長戴錫欽快帶他去植入晶片，否則恐遭罰1萬5千元。他強調不會提告李貞秀，但呼籲國會問政回歸理性。

2026-03-23 17:57