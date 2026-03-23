影／爆除籍個案被李貞秀罵「是狗」 鍾小平：不提告但呼籲回歸理性
日前國民黨台北市議員鍾小平上節目爆料，稱其陸配樁腳成功返南京取消中國大陸國籍，民眾黨不分區立委李貞秀今（23）日與同黨立委陳昭姿站在質詢台上談話，在媒體鏡頭前當眾罵「我都說他就是狗、根本不是人，根本不配當人」，鍾小平於今（23）日受訪反擊，直言「她是把人當狗看，我是把狗當人看」，並以曾任流浪動物之家基金會董事長的公益形象調侃，呼籲台北市議會議長戴錫欽快帶他去植入晶片，否則恐遭罰1萬5千元。他強調不會提告李貞秀，但呼籲國會問政回歸理性。
針對李貞秀主張在中國無法辦理退籍，鍾小平以陸配樁腳為例，指該名南京籍樁腳嫁台商來台六年後，順利取得中華民國身分證，依政府通知後透過海基會協助，成功取得中國大陸官方撤銷國籍證明，完成退籍程序，現持台胞證返鄉，強調此為合法、常見情況，並稱李貞秀退籍受阻「可能她身為立委屬特例」。對於陳昭姿要求出示官方放棄國籍證明，他回應「不用問我，去問那幾十萬已經放棄對岸國籍的陸配。」
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