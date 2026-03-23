聽新聞
0:00 / 0:00
總統：政府為人才造橋 盼30年至少增3名諾獎得主
賴清德總統今天表示，面對全球競逐頂尖人才的挑戰，政府的目標非常明確，「不只要為人才造橋、更要為學術鋪路」，並期望台灣未來30年內，至少增加3名諾貝爾獎得主。
教育部今天舉行第29屆國家講座主持人、第8屆國家產學大師獎、第69屆學術獎頒獎典禮，由總統賴清德、行政院院長卓榮泰擔任頒獎人，共有10名國家講座主持人、2名國家產學大師獎得主、18名學術獎得主。
賴總統致詞時指出，今年得獎人的領域涵蓋人工智慧、半導體技術、綠能與淨零碳排等，充分發揮這塊土地的多元包容、優質民主與堅韌；面對全球競逐頂尖人才的挑戰，政府的目標非常明確，「不只要為人才造橋、更要為學術鋪路」，用最實質穩定的支持，讓台灣落實人才永續。
賴總統提到，為創造更彈性開放的環境，政府積極推動高教深耕計畫，現已進入第2期，5年投入970億元，協助高教多元發展、大學追求國際一流地位並發展研究中心；今年教育部推動高等教育人才永續發展計畫，挹注60億元特別預算，希望更多頂尖人才投入台灣高教。
賴清德表示，去年曾出席「台灣橋梁計畫」的開幕式，這是世界和平基金會與中研院、台灣大學共同主導，邀諾貝爾獎得主來台交流，激發台灣學研界追求頂尖研究的潛力；他期待透過政府提供各種機會和資源，打造更好的研究環境，希望台灣未來30年內，在物理、化學、醫學等3個領域至少增加3名諾貝爾獎得主。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。