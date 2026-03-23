總統：政府為人才造橋 盼30年至少增3名諾獎得主

民眾黨立委李貞秀繼「對空氣質詢」後，今天再度上陣與同黨立委「聯合質詢」陸委會主委邱垂正；邱無法像內政部長劉世芳一樣不動如山，只能「被迫上台」，但仍拒絕李質詢。綠委稱白營「合法掩護非法」，但奇襲奏效，李貞秀還一度坐上主席台，民進黨進退失據，今天是委員會，明天可能是院會，卓榮泰不依法行事，讓閣員衝鋒陷陣，違憲記錄已多到「債多不愁」的地步了。

2026-03-23 15:28