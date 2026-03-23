鄭麗文與在台外籍記對話：兩岸和平是唯一出路 負責任審慎處理軍購

國民黨主席鄭麗文今天表示，近期外界對兩岸政策與軍購議題存在諸多錯誤揣測與不實連結，甚至傳出「以軍購作為交換條件」的說法，她要嚴正澄清「絕無此事，純屬虛構。」國民黨推動兩岸交流的立場始終清楚且一致，兩岸和平交流唯一的政治基礎就是「九二共識、反對台獨。」

鄭麗文今受邀出席台灣外籍記者聯誼會TFCC主辦的外媒記者會，她致詞時表示，面對當前台海局勢升溫與國際高度關注，台灣需要的是穩定、理性的戰略選擇，而非持續升高對立的政治操作。

鄭麗文指出，自她上任以來，即積極與各國駐台使節、國際媒體及智庫學者交流，希望讓國際社會直接理解國民黨的立場，而非透過錯誤或片面的訊息累積誤解。她希望國際社會能有第一手的理解，而不是經由二手甚至三手的傳播，累積錯誤與不實的訊息。

針對兩岸關係，鄭麗文說，兩岸在交流停滯10年後，當前最迫切的是打開僵局、降低風險。國共論壇已於2月初恢復，雙方智庫就AI、防災、節能減碳及產業議題進行交流，顯示兩岸在務實議題上仍具合作空間。

鄭麗文表示，兩岸交流停10年，已累積相當程度的誤解與敵意，但解方並不複雜。她重申，兩岸和平交流唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨。Nothing more. That's it.」過去馬英九執政8年，正是在此基礎上建立穩定互動與善意累積的環境，證明這條路是可行且有效的。

對於當前兩岸情勢，鄭麗文說，社會確實存在不安與疑慮，但不應因此否定和平的可能性。很多人很擔心、憂慮、焦急，認為當年的對岸跟現在今非昔比，甚至擔心會面對各種威脅。

對於外界流傳「是否以軍購作為交換條件」的說法，鄭麗文嚴正澄清「絕無此事，純屬虛構。」國民黨推動兩岸交流「沒有其他條件、沒有任何交易、更沒有任何壓力」，就是在九二共識與反對台獨的基礎上，逐步累積善意、降低對立。

在軍購議題上，鄭麗文重申，國民黨一貫秉持負責任、審慎把關的態度，「真正力挺台灣國防安全的政黨就是國民黨。」在野黨在資訊有限的情況下，仍提出具體版本與論述，務求在國防安全與財政紀律之間取得平衡；反觀民進黨「開空頭支票卻拒絕提供具體資訊，再將責任推給在野黨」，是典型的政治操作，無助於國家安全與理性討論。

鄭麗文說，2024年總統大選後，台灣正逐步陷入「憲政失衡、制度空轉」的嚴重困境。執政黨不但未反省調整，反而變本加厲，持續否定國會合法通過的法案與預算，動輒以政治手段杯葛與對抗，使憲政體制陷入惡性循環，已對台灣民主政治造成實質且持續的傷害。

鄭麗文說，更令人憂心的是司法體系被工具化，濫用司法、追殺政敵、打壓在野黨，已從個案爭議演變為結構性問題，所有不應該踩的民主紅線，民進黨幾乎每天都在踩，嚴重侵蝕台灣社會對民主與法治的信任基礎。

鄭麗文說，在此情勢下，國民黨作為最大在野黨，責無旁貸，必須同時承擔三項責任「捍衛民主憲政、維護言論自由與司法獨立，以及開創兩岸和平。」國民黨沒辦法眼睜睜看著台灣往錯誤的方向持續滑落，這不只是政黨競爭，而是攸關台灣未來走向的關鍵選擇，「這正是我們必須贏得2026年與2028年選舉的真正理由。」

她進一步指出，兩岸和平的意義不只是避免戰爭，更在於確保台灣不會淪為衝突前線、人民不會成為炮灰，使台灣既有的民主制度與經濟成果得以延續與保存。兩岸和平不是出賣台灣，也不是犧牲民主自由，是為了保護中華民國憲法在台灣所建立的民主、法治、人權與自由。

鄭麗文說，台灣不應陷入「你死我活」的零和思維，無論國內政黨、兩岸關係，甚至國際互動，都應朝向合作與共贏發展。「和平、雙贏、共好，才是可行的道路」，並呼籲各界以務實行動推動和平，證明這條路徑不僅必要，而且可行。