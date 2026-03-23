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盧秀燕訪美跨官方、國會、智庫對話 專家：規格破表

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕訪美與「布魯金斯學會」AIT前主席卜睿哲(Richard Bush)合影。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕訪美與「布魯金斯學會」AIT前主席卜睿哲(Richard Bush)合影。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕結束訪美行程，此行除赴美國在台協會（AIT）華盛頓總部會晤美方官員外，也與多個華府重量級智庫進行深度交流。據與會人士透露，盧秀燕原獲多家智庫邀請發表專題演講，惟因行程緊湊，最終改以午餐座談形式進行，仍吸引多位計畫主持人及資深學者親自出席，規格罕見。

據了解，座談歷時約兩小時，盧秀燕先以全英文進行逾十分鐘開場致詞，與會者包括卜睿哲、葛來儀、古柏及孔明尚等人，皆為長期參與美國對台及印太政策討論的核心研究成員，具一定影響力。

與會人士指出，雙方對話並未停留在一般性意見交換，而是直接聚焦數項關鍵議題，包括台海情勢變化下的穩定機制、半導體供應鏈去風險化趨勢，以及無人機與非對稱戰力在區域安全中的角色。相關討論亦延伸至能源政策與產業韌性，觸及能源結構調整對製造業的影響，以及地方政府在能源轉型中的角色，整體對話更接近對未來區域情勢與產業布局的「情境推演」。

針對區域衝突風險，有學者關切台灣如何在強化防衛能力的同時維持產業穩定發展；盧秀燕則從地方治理出發，說明台中在精密機械與無人機產業的製造基礎，如何在國家安全與經濟發展之間取得平衡。

互動氛圍方面，與會人士形容，盧秀燕在進入議題前先以輕鬆談話與幽默拉近距離，緩和原本較為嚴肅的學術氣氛；而在正式討論中，則展現其過去於國會長期參與國防外交委員會的專業，面對提問多能即時回應、深入對話，未過度依賴幕僚提示，表現獲得在場學者肯定。

另有熟悉美台互動人士指出，盧秀燕過去即與美方互動頻繁，孫曉雅任內曾多次訪問台中，雙方也有非正式交流紀錄，顯示互信基礎已逐步累積。相關人士認為，其親和風格有助於在制度之外建立更直接的理解與溝通，使此次訪問得以在短時間內串聯官方與智庫對話。

華府觀察人士分析，近年美台互動架構中，能同時串聯官方、國會與智庫三層對話的政治人物並不多見，尤其對非中央層級者而言更屬少數，此次接待規格已超出一般城市首長層級。盧秀燕在有限時間內完成多軌接觸，除反映其個人長期累積的對外溝通能力，也顯示美方觀察台灣政治版圖時，已逐步擴大接觸不同層級與背景的潛在對話者。

分析指出，在區域安全與供應鏈重組趨勢下，台灣不僅是產業關鍵節點，也成為重要戰略場域。具備跨領域對話能力、能在不同體系間進行溝通的政治人物，角色日益受到重視；地方首長若能延伸其影響力至國際場域，未來可能扮演更具彈性的橋接角色。

台中市長盧秀燕訪美與「史汀生中心」研究員孔明尚(Michael Cunningham)合影。圖/台中市政府提供
台中市長盧秀燕訪美與「史汀生中心」研究員孔明尚(Michael Cunningham)合影。圖/台中市政府提供

盧秀燕 能源政策 美方 台中 華府 葛來儀

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