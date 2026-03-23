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台星交流熱度飆升 觀光、投資、貿易全面升溫

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今年以來，台星人員雙向流動持續擴大。1至2月，台灣旅客赴新加坡累計達91,190人次，增加14.5%。（路透）
今年以來，台星人員雙向流動持續擴大。1至2月，台灣旅客赴新加坡累計達91,190人次，增加14.5%。（路透）

新加坡代表童振源指出，近期台灣與新加坡之間的交流明顯升溫，從觀光人流到資金往來，再到產業合作，各項指標同步走強，顯示雙方關係正邁入新一輪深化階段。

在人員往來方面，雙向流動持續擴大。今年1月，新加坡來台旅客達33,064人次，年增39%；台灣旅客赴新加坡亦穩健成長，1至2月累計達91,190人次，增加14.5%。其中，2月單月台灣旅客赴新加坡更達55,120人次，年增幅高達64.6%，呈現明顯加速態勢。

童振源表示，台星雙向人流的快速成長，不僅反映航班運能與旅遊市場的活絡，也顯示台星之間長期累積的人文與商務連結持續深化，往來更加頻繁。

他指出，台星雙向資金流動同樣展現強勁力道。今年前兩個月，新加坡對台投資金額達5,891萬美元，年增265%；台灣對新加坡投資則達9億美元，大幅成長2,443%。雙向投資同步攀升，反映企業對彼此市場的信心顯著提升。

若從中長期觀察，這一趨勢更具結構性意義——過去五年，台灣對新加坡投資占台灣對東協整體投資的59.3%，凸顯新加坡作為區域樞紐與資金中介平台的關鍵地位，亦說明其在台灣企業「前進東南亞」布局中的核心角色。

在貿易與產業鏈方面，童振源指出，台星雙方的互補關係持續深化。去年台灣已躍升為新加坡最大貿易夥伴及最大進口來源，象徵雙邊經貿連結進入高度整合階段。今年1至2月，台灣對新加坡出口成長56%，其中約85%為半導體相關產品；同期新加坡半導體產值增加52%。

童振源表示，台星雙方貿易與產業鏈的數據不僅反映全球科技需求的擴張動能，更凸顯台灣與新加坡在半導體供應鏈中的分工日益緊密，台灣具備製造與技術優勢，而新加坡則扮演區域樞紐與高附加價值服務平台的角色。

童振源說，整體而言，台星關係持續邁向結構性深化。人流成長帶動服務與商務往來，資金流動加速企業布局，而產業合作則進一步鞏固雙方在區域供應鏈中的關鍵地位。

他強調，在國際經貿環境仍充滿不確定性的當下，這種建立在互補優勢之上的合作模式，不僅提升雙方經濟韌性，也為未來在高科技、區域整合與第三地市場拓展方面，開啟更具延展性的合作空間。

台灣與新加坡間的交流明顯升溫，從觀光人流到資金往來，再到產業合作，各項指標均同步走強。（圖／取自童振源臉書）
台灣與新加坡間的交流明顯升溫，從觀光人流到資金往來，再到產業合作，各項指標均同步走強。（圖／取自童振源臉書）

東協 新加坡 童振源 台灣

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