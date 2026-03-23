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總預算案韓國瑜出面折衷？李彥秀：立院右手被砍左手不能再被砍

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立委李彥秀今天下午到北市黨部，陪前辦公室主任陳冠安領表。記者林麗玉／攝影
立委李彥秀今天下午到北市黨部，陪前辦公室主任陳冠安領表。記者林麗玉／攝影

115年度中央總預算案尚未進入立法院審議階段，外傳國民黨立委希望院長韓國瑜出面折衷。立委李彥秀今表示，立院三讀通過的法案行政院應副署執行，民進黨違法在先，民進黨已將立院監督的右手砍斷，不能再自己把左手砍，在野還是要實質審預算。

李彥秀今天下午到北市黨部陪前辦公室主任陳冠安領表黨內議員登記，對於今年中央總預算案尚未審議，李彥秀說，這段時間，看到行政院違法亂政，立院三讀通過的法案，依照慣例就應副署編列預算執行，但民進黨違法在先，民進黨已經將立法院監督的角色右手砍斷，我們不能自己再把左手砍斷。

李表示，好好審預算本來就是立委應盡的責任與義務，這段時間，民進黨浮濫編列預算，更凸顯民進黨執政的問題，民進黨野蠻惡霸，立委更應該將人民的荷包，好好把關好。

媒體追問是否希望院長韓國瑜出面折衷？李說，這段時間，韓院長也希望行政與立法的矛盾與僵局，一定要解決，國家才有機會往前邁進，但民進黨違法在先，還是認為在野要審查預算。

李彥秀說，未來希望國民黨能獲得更多民眾支持，未來2028拿回執政權，將應該編列的預算編足，至於今年不論軍購或總預算，民進黨政府編列的三兆多總預算，其實裡面內部有很多應該把關，有很多民進黨浮濫編列的預算，應該透過實質審查，讓人民知道預算到底發生哪些問題。

韓國瑜 李彥秀 立法院 國民黨 民進黨 行政院

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