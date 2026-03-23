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挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

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挺蕭旭岑到底 鄭麗文：「始作俑者」慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

馬英九基金會日前出現人事異動，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職，引發外界揣測。國民黨主席鄭麗文今天表示，始作俑者是藍營、本來馬英九身邊的人，長期對黨造成難以回復的傷害，這是他慣用風格、小人步數。國民黨會力挺蕭旭岑，這件事很快會翻篇，不能讓賊人或有心人士得逞，也不會因此動搖。

鄭麗文今接受網紅歷史哥直播專訪時談及此事，她說，從政多年不是第一次被人家背刺，很習慣，這件事她在第一時間就知道，很心疼蕭旭岑，他一心一意要保護馬英九、顧全大局，大家都了解，也希望事件愈早圓滿落幕就好。

鄭麗文說，為顧全大局，蕭旭岑第一時間離開馬英九基金會也好，他的黨務工作和推動兩岸事務愈來愈重，也經常受訪，她希望蕭有更多時間投入黨務工作，「他本來在基金會擔任重要職務，現在可以更專心投入黨務工作，對我來說也是好消息。」

鄭麗文指出，她擔任國民黨發言人時，蕭旭岑正擔任記者，對他非常了解也非常信任，更讚蕭旭岑為人正派，跟在馬英九身邊非常熟悉也都有參與兩岸交流，這樣的經驗難能可貴，蕭旭岑對國民黨忠心耿耿，也對馬英九很用心，大家希望保護馬英九，也讓蕭能心無旁騖專心黨務，很單純。

鄭麗文表示，民進黨長期投入海量媒體資源在認知作戰，蕭旭岑的事他們怎麼可能放過？但大部分衍生的都是在編造故事。這件事始作俑者是藍營、本來馬英九身邊的人，長期就對國民黨造成難以回復的傷害，「這是他慣用風格，所以我才會說在政壇上被自己人背刺經驗太多。」

鄭麗文說，他們都很熟悉哪些人長期固定會做什麼事，如果遇到怕事的黨主席，就會對蕭旭岑造成傷害，「但我不是，我一定會保護黨員和重要幹部，」更何況蕭旭岑沒犯任何錯，用心想保護國民黨和馬英九，她當然是力挺到底。

鄭麗文要大家放心，這件事很快就會翻篇，不能讓賊人或有心人士得逞，「對於這種小人步數或民進黨的賊心，我們一定不會中計，也不會為之所動、自亂陣腳，」她說，當有心人士想來傷害國民黨，中央黨部就是鐵板一塊，絕對不會因此內部動搖，當主席要有擔當，她的抗壓力、堅持原則的承擔，比大家想像還更大。

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