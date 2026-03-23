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民進黨：總統直選非執政者恩惠 堅持人民作主民主萬歲

中央社／ 台北23日電

民進黨今天說，總統直選從來不是從天而降，更不是執政者施予人民的恩惠，而是台灣人民長期以來、歷經無數事件與犧牲奉獻所爭取而來。台灣人民用行動證明，這塊土地的未來，必須由自己決定。「人民作主，民主萬歲」，民進黨會為了守護此一信念，不斷努力下去。

民進黨今天透過臉書發文指出，30年前的今天，1996年3月23日，台灣人第一次用手中的選票，選出自己的總統。台灣的民主歷程，就此寫下新的一頁。民選政府所擁有的正當性，讓台灣完成民主轉型的重要步驟。全體公民一票一票直接選出國家元首的過程，則凝聚了台灣社會的共同體意識。

民進黨說，從這一天過後，台灣人終於可以說，「人民就是國家的主人」。在首次總統直選投票日屆滿30週年的這一天，民進黨也想向一路努力奮鬥的民主前輩們致敬。

民進黨表示，日治時代追求民主的前輩，二二八事件中犧牲的前輩，以及1949年後，在國民黨政府威權統治下，仍無懼打壓，持續為民主自由發聲的眾多前輩，以及在所有民主運動中，走上街頭，大力疾呼，但從不曾在歷史書寫中留下名字的台灣人民。

民進黨說，大家也不會忘記，1996年總統直選前，中國多次進行飛彈試射、軍事演習。就在投票日前的3月8日，解放軍的飛彈落在基隆、高雄外海，意圖恫嚇台灣人民行使民主的權利。

民進黨表示，所幸在國軍堅守崗位，人民無懼威脅，以及美國加派航空母艦戰鬥群巡弋台灣周邊海域下，這場台海飛彈危機，最後並未擦槍走火。總統選舉也順利、和平進行。最後，國民黨提名的李登輝，獲得54.0%選票，成為中華民國歷史上首位民選總統。民進黨提名的彭明敏則以21.1%選票，排名第二。

民進黨強調，總統直選從來不是從天而降，更不是執政者施予人民的恩惠，而是台灣人民長期以來、歷經無數事件與犧牲奉獻所爭取而來。台灣人民用行動證明，這塊土地的未來，必須由自己決定。「人民作主，民主萬歲」，民進黨會為了守護此一信念，不斷努力下去。

彭明敏 航空母艦 李登輝 總統 賴清德

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