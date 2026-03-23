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蘇嘉全任海基會董事長後首備詢 透露賴總統交付的任務

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
海基會董事長蘇嘉全今日首度到立法院內政委員會備詢，恰逢他就職滿2個月。記者陳宥菘／攝影
海基會董事長蘇嘉全今日首度到立法院內政委員會備詢，恰逢他就職滿2個月。記者陳宥菘／攝影

海基會董事長蘇嘉全今日首度到立法院內政委員會備詢，他表示，今天正好是他就職滿兩個月，以備詢身分回到立法院「娘家」，深刻感受到這份責任的重量。他也透露賴清德總統交付給他的任務，就是服務好兩岸的人民和台商，強調「如果雙方沒有預設立場，我們都樂於進一步跟大陸交流。」

立法院內政委員會今天邀請陸委會、海基會進行業務報告，海基會擬由董事長蘇嘉全先進行發言，並改由副董事長兼秘書長羅文嘉進行業務報告，獲會議主席、國民黨籍召委廖先翔同意。

蘇嘉全表示，立法院是他的娘家，今天以備詢身分回到立院，心裡除了感謝，也更深刻地感受到這份責任的重量。他提到自己在海基會任職，今天剛好滿兩個月，這段時間主要進行內部團隊整合，並拜會不少工商團體跟相關社團，聽取意見與建議，希望在既有的基礎上，讓會務運作更加穩定，也推進台灣社會的實際需求。

蘇嘉全說，海基會在兩岸事務上主要扮演穩定溝通、務實服務的角色，一方面要把政府政策執行好，另一方面也要回應兩岸民間交流的實際需求。在當前情勢下，我們會用審慎穩健的方式來推動相關工作，讓制度可以持續運作，也讓交流能夠穩健健康有序地進行，「我會帶領團隊善盡職責，把該做的事情做好。」

在質詢階段，國民黨立委王鴻薇詢問蘇嘉全，對於民眾黨立委李貞秀資格爭議的看法，蘇嘉全避免直接回答，表示海基會是一個平台，相關問題應由行政機關評估，並強調政治因素的攻防不會影響海基會服務兩岸人民跟台商的功能。

王鴻薇關切，海基會必須與對岸對話、交流，蘇嘉全說，海基會與海協會的交流一直都有，海基會一年服務案件近31萬件，沒有交流根本不可能，只是高層沒有對話，平常的交流仍在繼續。

國民黨立委張智倫詢問蘇嘉全，接任此職位時，賴總統有無交付什麼任務，以及他未來對大陸的交流計畫。蘇嘉全表示，賴總統給他的任務就是要服務好兩岸的人民和台商。他說，基本上如果雙方沒有預設立場，我們都樂於進一步更大陸來做交流，並補充指現在民間宗教、文化的交流還是蠻密切在進行。

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