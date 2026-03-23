李貞秀突坐內政委員會主席台 黃捷批：別搞小動作

今日立法院內政委員會上，民眾黨3位立委聯合質詢，民進黨立委黃捷批，開此先例違反程序，「是合法掩護非法」。此外，民眾黨立委李貞秀一度坐到主席座位上代理召委，黃捷批「不要搞這種小動作」。

今日立法院內政委員會上，民眾黨立委李貞秀、陳昭姿、陳清龍要求進行聯合質詢，一度引起民進黨立委抗議。經過休息討論後，會議主席、國民黨召委廖先翔宣布由三位立委進行聯合質詢，但時間分開計算。

民進黨立委黃捷質詢陸委會主委邱垂正時，首先對此事表示，首開先例的委員會聯合質詢違反程序，「是合法掩護非法」，並對國民黨跟民眾黨委員為了「護航一位雙重國籍的中國籍民眾」開先例表示不解。

隨後黃捷注意到召委廖先翔不在主席台上，由李貞秀坐在主席座位上代理，黃捷隨即要求時間暫停，等待召委廖先翔回到座位上再繼續。黃捷強調，「主席要是立法委員的身分」，並表示，「不要搞這種小動作」。

李貞秀則表示她是代理召委，宣布時間繼續。黃捷反覆要求時間暫停，李貞秀則重複時間繼續，現場氣氛一度緊張。待召委廖先翔返回主席台後，質詢才繼續進行。

黃捷隨後繼續表示，今天的程序完全亂了套，未來如果繼續聯合質詢，那麼先來者可以邀請後到的委員一起，把時間都占住，讓準時8點前來登記的委員將情何以堪。「委員會的程序就是這樣，大家就是先來後到，照著8點登記時間，誰先登記，誰就先質詢」。