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王婉諭指開放外傭不是少子女化對策 小黨齊批用錯藥方幫不到多數家庭

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭今天（中）指出，行政院放寬外籍家庭幫傭申請門檻，本質上是一項家務勞動市場的放政策，絕不是「少子化對策」。她批評政府從一開始就沒有對人民說實話，硬把「提振生育率」的招牌搭在一個多數家庭根本用不起的政策上。記者邱德祥／攝影
時代力量黨主席王婉諭今天（中）指出，行政院放寬外籍家庭幫傭申請門檻，本質上是一項家務勞動市場的放政策，絕不是「少子化對策」。她批評政府從一開始就沒有對人民說實話，硬把「提振生育率」的招牌搭在一個多數家庭根本用不起的政策上。記者邱德祥／攝影

行政院會上周拍板外籍幫傭申請條件，放寬家有未滿12歲孩童即可申請，時代力量黨主席王婉諭今天表示，這是一項家務勞動市場的開放政策，但絕對不是少子女化對策，政府從一開始就沒有對人民說實話，硬是把提振生育率的招牌掛在多數家庭根本用不起的政策。

時代力量今天偕同台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟共同舉行「看得到、用不起：開放外籍家庭幫傭，幫不到多數家庭」記者會，質疑行政院放寬外籍家庭幫傭申請門檻，這是政府用錯藥方且幫不到國內多數家庭。

王婉諭表示，自己過去就是符合資格、申請過家庭幫傭的母親，深知有人分擔家務確實能減輕負擔，然而家事與家庭支持勞動長期供給不足、成本偏高，最後往往由女性無償承擔，行政院長卓榮泰宣稱此項政策是「為了提振生育率」，勞動部長洪申翰卻馬上改口「這不是主要目標」，政策核心目標到底是什麼，政府根本說不清楚。

王婉諭指出，香港有36.8萬名外傭，生育率僅為0.73；新加坡則有30.1萬名外傭，生育率也僅為0.97，顯見引進再多外傭，也無法提升生育率。此外，根據托育聯盟民調，開放外籍幫傭僅獲得18.4%女性支持，行政院對外宣稱「144萬戶受惠」，如果沒有進行所得分析配套，所謂144萬戶就只是行銷話術。

王婉諭批評，政府為了掛上「少子化對策」的招牌，硬是把放寬條件綁在12歲以下子女，同時排除家中有高齡長輩需要照料、未達失能申請看護標準的「三明治世代」，此時應該重新檢討「12歲以下」的限制、做好移工權益保障，並且提出完整衝擊評估。

小民參政歐巴桑聯盟台北市中山、大同區議員候選人李惠暄表示，政府提出的解方不是補強公共托育，而是告訴家庭自己花錢找人解決，等於把國家該承擔的托育責任推回家庭身上，呼籲政府加速增設公托、縮短排隊時間、提升托嬰中心品質及完善保母媒合制度，並且落實有薪家庭照顧假，讓多數家庭真正接得到支持。

台灣綠黨新北市新莊區議員候選人甘崇緯指出，依照現行法規，外籍家庭幫傭為「家事服務人員」，負責打掃洗衣煮飯，不具備托育專業，如果將外傭當保母使用，家長最重可被罰5萬元、甚至取消聘僱資格，如果孩子發生意外，法律責任也在家長身上，政府開放制度卻沒有處理風險，最後受影響的是孩子的安全。

台灣基進台北市南港、內湖區議員候選人吳欣岱說，我國職場沒有給父母任何兼顧家庭的空間，選擇工作就得犧牲陪伴，「無法陪孩子長大、錯過每一個喜怒哀樂的遺憾」是許多家長心裡最深的痛，希望政府落實有薪家庭照顧假、建立友善育兒的職場制度。

綠黨 洪申翰 生育率 少子化 王婉諭

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