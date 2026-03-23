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綠盼總預算案盡快理性審查 藍期待軍人加薪順利執行

中央社／ 台北23日電

115年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，外傳國民黨立委希望立法院長韓國瑜出面折衷。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天受訪說，審查總預算是為人民興利，不能當成政治籌碼，樂見、歡迎在野黨的朋友一起理性審查總預算，也希望讓它盡快付委。

國民黨發言人、立委牛煦庭表示，國防戰力的提升很重要，軍購條例進入審查，已經往前一小步，深切期待軍人加薪等法案能順利執行，朝野逐步降低對立，回歸理性。

115年度中央政府總預算案陷入僵局，國民黨團認為賴政府不肯依照立法院三讀通過的法律，編列軍人加薪、警消退休保障等相關預算，所以賴政府送來立法院的這部總預算，就是不合法的總預算，因此拒絕審查總預算案。

立法院藍白黨團日前以人數優勢，二讀通過TPASS等新台幣718億元新興計畫先行動支案，然而115年度中央政府總預算案持續卡關，有媒體報導指出，有國民黨立委盼總預算案趕快通過，也希望韓國瑜出面取得折衷點。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋今天召開輿情回應記者會。針對上述議題，莊瑞雄說，相信各黨的支持者都很理性，審查總預算案是國會議員的責任，況且審總預算案是在為人民興利，如果不審，要國會議員幹嘛，因此不能把審總預算案當成是政治籌碼。

莊瑞雄表示，民進黨政府非常負責任，國會本來就要監督，但沒有討論何來監督，如果國會都沒有作為，臉要擺到哪裡去，因此樂見在野黨的朋友一起來理性監督總預算案，趕快讓它付委審查，聽聽行政部門的看法，如果覺得哪些預算不重要，可以凍結或刪除，歡迎在野黨可以加速總預算案的審查。

民進黨政府 總預算 韓國瑜

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