影／邱垂正拒絕李貞秀質詢 切割李貞秀不等於合法陸配

陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會備詢，針對民眾黨立委李貞秀資格爭議，邱垂正會前受訪強調李貞秀沒有依法即時放棄中國的戶籍與國籍，不會接受違法的李貞秀質詢，而且違法的人無法代表所有合法的陸配。

邱垂正表示，李貞秀沒有依法即時放棄中國的戶籍與國籍，不符合兩岸條例的參選資格，也沒辦法依照國籍法落實單一忠誠的義務，今天這個事件的本質很清楚，就是一個違反規定的人想當立法委員，這跟合法的陸配沒有關聯，大部分合法、守法的陸配真心想融入台灣社會，他們都在這裡落地生根、安居樂業，這件事激起社會對立，甚至使陸配被貼上歧視陸配標籤，他深感遺憾，這些守法合法的陸配團體不應該成為政治攻防的犧牲品。

在朝野協商下，李貞秀最後在民眾黨立委陳清龍、陳昭姿陪同下一起聯合質詢，李貞秀質疑為何蔡政府時陸配可以參政，如今卻遭受賴政府羞辱？在台上的邱垂正不願回答李貞秀的提問，而是在會議主席廖先翔轉述後請他回答，才回應提問表示，李貞秀沒有依《兩岸條例》及時放棄中國大陸的國籍與戶籍，沒有落實單一效忠中華民國的義務，合法的立委才有合法質詢權，若官員回覆就是違法違憲。

民眾黨立委李貞秀今天再度到內政委員會要求質詢，透過會議主席廖先翔召委轉述李貞秀的質詢，再由陸委會主委邱垂正（左）回應。記者潘俊宏／攝影