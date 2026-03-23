快訊

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

日本「反核和尚」！守護家園的住持人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

影／邱垂正拒絕李貞秀質詢 切割李貞秀不等於合法陸配

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀（中）今天再度到內政委員會要求質詢，民進黨立委強烈杯葛反對，最後由民眾黨立委陳清龍（左）、陳昭姿（右）一起陪同聯合質詢。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委李貞秀（中）今天再度到內政委員會要求質詢，民進黨立委強烈杯葛反對，最後由民眾黨立委陳清龍（左）、陳昭姿（右）一起陪同聯合質詢。記者潘俊宏／攝影

陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會備詢，針對民眾黨立委李貞秀資格爭議，邱垂正會前受訪強調李貞秀沒有依法即時放棄中國的戶籍與國籍，不會接受違法的李貞秀質詢，而且違法的人無法代表所有合法的陸配。

邱垂正表示，李貞秀沒有依法即時放棄中國的戶籍與國籍，不符合兩岸條例的參選資格，也沒辦法依照國籍法落實單一忠誠的義務，今天這個事件的本質很清楚，就是一個違反規定的人想當立法委員，這跟合法的陸配沒有關聯，大部分合法、守法的陸配真心想融入台灣社會，他們都在這裡落地生根、安居樂業，這件事激起社會對立，甚至使陸配被貼上歧視陸配標籤，他深感遺憾，這些守法合法的陸配團體不應該成為政治攻防的犧牲品。

朝野協商下，李貞秀最後在民眾黨立委陳清龍、陳昭姿陪同下一起聯合質詢，李貞秀質疑為何蔡政府時陸配可以參政，如今卻遭受賴政府羞辱？在台上的邱垂正不願回答李貞秀的提問，而是在會議主席廖先翔轉述後請他回答，才回應提問表示，李貞秀沒有依《兩岸條例》及時放棄中國大陸的國籍與戶籍，沒有落實單一效忠中華民國的義務，合法的立委才有合法質詢權，若官員回覆就是違法違憲。

民眾黨立委李貞秀今天再度到內政委員會要求質詢，透過會議主席廖先翔召委轉述李貞秀的質詢，再由陸委會主委邱垂正（左）回應。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委李貞秀今天再度到內政委員會要求質詢，透過會議主席廖先翔召委轉述李貞秀的質詢，再由陸委會主委邱垂正（左）回應。記者潘俊宏／攝影

民眾黨立委李貞秀今天再度到內政委員會要求質詢，民進黨立委強烈杯葛反對，會議主席廖先翔（右）召委暫停會議協商。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委李貞秀今天再度到內政委員會要求質詢，民進黨立委強烈杯葛反對，會議主席廖先翔（右）召委暫停會議協商。記者潘俊宏／攝影

朝野協商 蔡政府 陸委會 李貞秀

延伸閱讀

李貞秀質詢 邱垂正稱「依法行政」避直接回答

召委廖先翔突離席 李貞秀坐上立院內政委員會主席台

李貞秀出招！ 要求與2白委聯合質詢陸委會

邱垂正談李貞秀：違法的人無法代表合法陸配

相關新聞

召委廖先翔突離席 李貞秀坐上立院內政委員會主席台

立法院內政委員會今日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢。在民進黨立委黃捷開始質詢後，國民黨籍召委廖先翔突然離席，民眾黨立委李貞秀坐上主席台成為代理召委，黃捷隨即要求時間暫停，批評「小動作不要這麼多。」李貞秀則反覆強調「我是代理召委，代理召委宣布時間繼續」，現場再掀一波口角衝突，氣氛緊張。

油價漲！卓榮泰竟稱加油要跟中油說謝謝 蔣萬安一句話狠酸

中油汽柴油本周分別調漲1.8、1.4元，行政院長卓榮泰卻稱中油吸收大量成本，民眾要跟中油說謝謝，言論一出，讓網路炸鍋。台北市長蔣萬安也大酸，「民主國家應該是政府感謝人民信任，不是人民感謝政府。」

王婉諭指開放外傭不是少子女化對策 小黨齊批用錯藥方幫不到多數家庭

行政院會上周拍板外籍幫傭申請條件，放寬家有未滿12歲孩童即可申請，時代力量黨主席王婉諭今天表示，這是一項家務勞動市場的開放政策，但絕對不是少子女化對策，政府從一開始就沒有對人民說實話，硬是把提振生育率的招牌掛在多數家庭根本用不起的政策。

影／邱垂正拒絕李貞秀質詢 切割李貞秀不等於合法陸配

陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會備詢，針對民眾黨立委李貞秀資格爭議，邱垂正會前受訪強調李貞秀沒有依法即時放棄中國的戶籍與國籍，不會接受違法的李貞秀質詢，而且違法的人無法代表所有合法的陸配。

李貞秀出招！ 要求與2白委聯合質詢陸委會

立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，在上周遭內政部長劉世芳拒絕備詢後，民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委，更祭出與同黨立委陳清龍、陳昭姿共3位立委聯合質詢，遭民進黨立委強烈反對。國民黨籍召委廖先翔裁示先休息3分鐘協商，最終休會逾25分鐘，李貞秀與陳清龍、陳昭姿共上質詢台，陸委會主委邱垂正最終也走上備詢台，但仍拒絕回應李貞秀的質詢。

卓揆倡向中油「說謝謝」國民黨酸：要人民「謝主隆恩」？

國際油價受中東戰事影響持續攀升，行政院長卓榮泰昨天公開表示，若依國際油價原本應漲15元，這次僅漲1.8元，等於中油吸收了大筆成本，建議民眾「經過加油站，要跟中油說聲謝謝」。國民黨表示，這種「先幫你墊、之後再算帳」的操作，竟還要人民心懷感激？說「謝主隆恩」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。