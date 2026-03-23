李貞秀質詢 邱垂正稱「依法行政」避直接回答

陸委會主委邱垂正今天赴立法院內政委員會備質詢，面對具資格爭議的民眾黨立委李貞秀的質詢，邱垂正一律沉默，待召委廖先翔重複李貞秀提問後，才間接進行回答。

立法院內政委員會今日邀請陸委會主委及海基會董事長等人列席報告業務概況，並備質詢。

民眾黨立委李貞秀、陳昭姿、陳清龍要求進行聯合質詢，民進黨立委表示此事沒有先例，進行抗議，雙方僵持不下。會議主席、國民黨召委廖先翔宣布休息並協調。民眾黨立委則在現場高舉「護航官員，民主之恥」、「內政部+陸委會殺了陸配參政權」等標語。

經協調後，召委廖先翔宣布，仍由三位立委進行聯合質詢，但時間分開計算，而不是三人共用15分鐘。邱垂正上台接受質詢。

李貞秀首先表示，「不論陸委會、內政部甚至行政院，都沒有資格判定立法院委員身份。行政權若凌駕立法權，民主制度必將蕩然無存」。隨後要求邱垂正完整唸出中華民國憲法第4條及憲法增修條文第11條。

面對李貞秀的質詢，邱垂正一度沉默。直到召委廖先翔重複李貞秀的提問後，邱垂正才以「回覆廖召委提問」名義回答。

邱垂正重申會前受訪內容表示，「李貞秀女士」沒有依法及時放棄中國大陸戶籍和國籍，不符合兩岸條例的參選資格，也沒有按照國際法的要求，落實對中華民國單一效忠的義務。並強調，「只有合法的立委才有憲法的質詢權。對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆她的質詢，就是違憲違法的行為。政府依法行政，不可能知法犯法」。

後續李貞秀的提問，邱垂正也一律沉默，直到召委廖先翔重複李貞秀提問後，才間接進行回答。