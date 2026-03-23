快訊

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

高中生可外出午餐嗎？建中、中一中可以 新竹高中提案再掀討論

日本「反核和尚」！守護家園的住持人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

李貞秀質詢 邱垂正稱「依法行政」避直接回答

中央社／ 台北23日電

陸委會主委邱垂正今天赴立法院內政委員會備質詢，面對具資格爭議的民眾黨立委李貞秀的質詢，邱垂正一律沉默，待召委廖先翔重複李貞秀提問後，才間接進行回答。

立法院內政委員會今日邀請陸委會主委及海基會董事長等人列席報告業務概況，並備質詢。

民眾黨立委李貞秀、陳昭姿陳清龍要求進行聯合質詢，民進黨立委表示此事沒有先例，進行抗議，雙方僵持不下。會議主席、國民黨召委廖先翔宣布休息並協調。民眾黨立委則在現場高舉「護航官員，民主之恥」、「內政部+陸委會殺了陸配參政權」等標語。

經協調後，召委廖先翔宣布，仍由三位立委進行聯合質詢，但時間分開計算，而不是三人共用15分鐘。邱垂正上台接受質詢。

李貞秀首先表示，「不論陸委會、內政部甚至行政院，都沒有資格判定立法院委員身份。行政權若凌駕立法權，民主制度必將蕩然無存」。隨後要求邱垂正完整唸出中華民國憲法第4條及憲法增修條文第11條。

面對李貞秀的質詢，邱垂正一度沉默。直到召委廖先翔重複李貞秀的提問後，邱垂正才以「回覆廖召委提問」名義回答。

邱垂正重申會前受訪內容表示，「李貞秀女士」沒有依法及時放棄中國大陸戶籍和國籍，不符合兩岸條例的參選資格，也沒有按照國際法的要求，落實對中華民國單一效忠的義務。並強調，「只有合法的立委才有憲法的質詢權。對於不具備立委資格的人，行政官員如果回覆她的質詢，就是違憲違法的行為。政府依法行政，不可能知法犯法」。

後續李貞秀的提問，邱垂正也一律沉默，直到召委廖先翔重複李貞秀提問後，才間接進行回答。

陳昭姿 陳清龍 廖先翔 李貞秀 陸委會

延伸閱讀

召委廖先翔突離席 李貞秀坐上立院內政委員會主席台

邱垂正談李貞秀：違法的人無法代表合法陸配

李貞秀內委會登記發言順序1 邱垂正：合法身分立委才有質詢權

李貞秀首度質詢　劉世芳與內政部官員均未上台答詢

相關新聞

召委廖先翔突離席 李貞秀坐上立院內政委員會主席台

立法院內政委員會今日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢。在民進黨立委黃捷開始質詢後，國民黨籍召委廖先翔突然離席，民眾黨立委李貞秀坐上主席台成為代理召委，黃捷隨即要求時間暫停，批評「小動作不要這麼多。」李貞秀則反覆強調「我是代理召委，代理召委宣布時間繼續」，現場再掀一波口角衝突，氣氛緊張。

油價漲！卓榮泰竟稱加油要跟中油說謝謝 蔣萬安一句話狠酸

中油汽柴油本周分別調漲1.8、1.4元，行政院長卓榮泰卻稱中油吸收大量成本，民眾要跟中油說謝謝，言論一出，讓網路炸鍋。台北市長蔣萬安也大酸，「民主國家應該是政府感謝人民信任，不是人民感謝政府。」

王婉諭指開放外傭不是少子女化對策 小黨齊批用錯藥方幫不到多數家庭

行政院會上周拍板外籍幫傭申請條件，放寬家有未滿12歲孩童即可申請，時代力量黨主席王婉諭今天表示，這是一項家務勞動市場的開放政策，但絕對不是少子女化對策，政府從一開始就沒有對人民說實話，硬是把提振生育率的招牌掛在多數家庭根本用不起的政策。

影／邱垂正拒絕李貞秀質詢 切割李貞秀不等於合法陸配

陸委會主委邱垂正今天出席立法院內政委員會備詢，針對民眾黨立委李貞秀資格爭議，邱垂正會前受訪強調李貞秀沒有依法即時放棄中國的戶籍與國籍，不會接受違法的李貞秀質詢，而且違法的人無法代表所有合法的陸配。

李貞秀出招！ 要求與2白委聯合質詢陸委會

立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，在上周遭內政部長劉世芳拒絕備詢後，民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委，更祭出與同黨立委陳清龍、陳昭姿共3位立委聯合質詢，遭民進黨立委強烈反對。國民黨籍召委廖先翔裁示先休息3分鐘協商，最終休會逾25分鐘，李貞秀與陳清龍、陳昭姿共上質詢台，陸委會主委邱垂正最終也走上備詢台，但仍拒絕回應李貞秀的質詢。

卓揆倡向中油「說謝謝」國民黨酸：要人民「謝主隆恩」？

國際油價受中東戰事影響持續攀升，行政院長卓榮泰昨天公開表示，若依國際油價原本應漲15元，這次僅漲1.8元，等於中油吸收了大筆成本，建議民眾「經過加油站，要跟中油說聲謝謝」。國民黨表示，這種「先幫你墊、之後再算帳」的操作，竟還要人民心懷感激？說「謝主隆恩」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。