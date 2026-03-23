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召委廖先翔突離席 李貞秀坐上立院內政委員會主席台

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
立法院內政委員會今日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢。在民進黨立委黃捷開始質詢後，國民黨籍召委廖先翔突然離席，民眾黨立委李貞秀坐上主席台成為代理召委，黃捷隨即要求時間暫停，現場氣氛緊張。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會今日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢。在民進黨立委黃捷開始質詢後，國民黨籍召委廖先翔突然離席，民眾黨立委李貞秀坐上主席台成為代理召委，黃捷隨即要求時間暫停，現場氣氛緊張。記者陳宥菘／攝影

立法院內政委員會今日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢。在民進黨立委黃捷開始質詢後，國民黨籍召委廖先翔突然離席，民眾黨立委李貞秀坐上主席台成為代理召委，黃捷隨即要求時間暫停，批評「小動作不要這麼多。」李貞秀則反覆強調「我是代理召委，代理召委宣布時間繼續」，現場再掀一波口角衝突，氣氛緊張。

李貞秀上周遭內政部長劉世芳拒絕備詢後，23日在內政委員會再次嘗試質詢陸委會主委邱垂正。李貞秀不僅登記成為本場發言順序第一的立委，在確認上周會議議事錄時，也上台發言批評上次會議程序重大違法，委員權利遭受嚴重侵害，議事錄失去正當性、合法性，不應確認。

李貞秀還依據立法院職權行使法及立院議事規則等相關規定，祭出與同黨籍立委陳清龍、陳昭姿「聯合質詢」，最終讓邱垂正走上備詢台。儘管邱垂正未直接應答，但也在「回應召委提問」下，間接進行答覆。

李貞秀的聯合質詢結束後，輪到民進黨立委蘇巧慧、黃捷先後質詢。黃捷上台並開始質詢邱垂正後，召委廖先翔突然離席並走出會議室，而李貞秀坐上主席台成為代理召委，引發現場民進黨立委不滿。

黃捷要求說，「不好意思，時間可以暫停嗎，因為召委不在。請廖先翔召委先回到座位上，再繼續進行會議。主席要是立法委員的身分，請時間暫停，請不要沒收我質詢的權利。」台下民眾黨立委聲援表示，「她（李貞秀）是代理召委，請尊重代理召委。」

民進黨籍內政委員會召委李柏毅則走向主席台。黃捷說，「李柏毅召委也在現場，應請李柏毅召委暫行輪值。小動作不要這麼多啦！」她並反覆要求「時間暫停」。李貞秀則重複回應，「我是代理召委，代理召委宣布時間繼續。」現場氣氛一度緊張。

在大約2分鐘後，廖先翔回到會議室，返回主席台，李貞秀則坐回台下。廖先翔告訴黃捷，「你就繼續問，時間到了沒問完，會讓妳問到結束」。

黃捷隨後表示，今天的程序完全亂了套，聯合質詢如果搞下去，未來是不是也可以登記完了後，讓後面想要邀請的委員把時間都暫住，這樣我們這麼準時8點來登記的委員，大家情何以堪。委員會的程序就是這樣，先來後到，照著時間誰先登記，誰就先質詢，這樣對早起簽到的委員是「裝痟的」嗎？

立法院內政委員會今日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢。在民進黨立委黃捷開始質詢後，國民黨籍召委廖先翔突然離席，民眾黨立委李貞秀坐上主席台成為代理召委，黃捷隨即要求時間暫停，現場氣氛緊張。記者陳宥菘／攝影
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李貞秀

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