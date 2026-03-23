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李貞秀出招！ 要求與2白委聯合質詢陸委會

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委，並祭出與同黨立委陳清龍、陳昭姿共3位立委聯合質詢。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委，並祭出與同黨立委陳清龍、陳昭姿共3位立委聯合質詢。記者陳宥菘／攝影

立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，在上周遭內政部長劉世芳拒絕備詢後，民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委，更祭出與同黨立委陳清龍、陳昭姿共3位立委聯合質詢，遭民進黨立委強烈反對。國民黨籍召委廖先翔裁示先休息3分鐘協商，最終休會逾25分鐘，李貞秀與陳清龍、陳昭姿共上質詢台，陸委會主委邱垂正最終也走上備詢台，但仍拒絕回應李貞秀的質詢。

23日內政委員會會議之初確認上周會議議事錄階段，李貞秀即發言質疑上次會議程序重大違法，委員權利遭受嚴重侵害，議事錄失去正當性、合法性，不該被確認。她批評，民進黨公然閹割立法委員職權，劉世芳的弟子李柏毅直接宣布官員可以不用上台、不用回答、不用提供資料，「請問這算什麼會議？這還是立法院嗎？」

綠委張宏陸反駁，「如果個別人有個別意見，可以去其他地方，議事錄沒有錯吧。」隨後，召委廖先翔裁示因為現場委員有不同意見，議事錄暫不確認。

在質詢時間開始後，登記成為本場發言順序第一的李貞秀，與民眾黨立委陳清龍、陳昭姿共同上質詢台。廖先翔說，因為李貞秀與陳清龍、陳昭姿提出，依據立法院職權行使法第18、20、21條，以及立院議事規則相關規定，採用聯合質詢，因此由三位委員共同質詢，時間併計。

在場綠委包括王美惠、張宏陸都表達反對。王美惠說，「我進來六年多，從來不曾聯合質詢，不要為了自己的事情，影響到內政委員會長期以來的互相尊重。」張宏陸對廖先翔說，「你來內政委員會第一天當召委，第一次主持會議，就要破壞慣例？這個事情茲事體大，先休息一下。一切要照法令來講。」黃捷則批評，「為什麼要為了一個雙重國籍的民眾開此先例？」

廖先翔隨後裁示先休息3分鐘，現場委員進行討論。國民黨立委高金素梅、民眾黨團總召陳清龍與民進黨籍內政委員會召委李柏毅與綠委黃捷、王義川等人，聚集在主席台討論，而後又離開會議室進行協商，最終各方同意讓李貞秀與陳清龍、陳昭姿聯合質詢，不過每個委員各自質詢，李貞秀質詢時間為5分鐘。

李貞秀首先請邱垂正上台，邱垂正上台後，李貞秀要求邱垂正完整唸出中華民國憲法第4條、及憲法增修條文第11條，但邱垂正並未回應，李貞秀揚言要暫停時間，在召委要求回答下，邱垂正表示，只有合法的立委才有憲法質詢權，對於不具備立委資格者，行政官員如果回應質詢，就是違憲違法，政府依法行政，不可能知法犯法。最後並表示，「我們來回復廖總召（召委）的提問」，等同仍拒絕李貞秀的質詢。

立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委，並祭出與同黨立委陳清龍、陳昭姿共3位立委聯合質詢，引發現場民進黨立委反對，李貞秀在休會時間舉起圖卡批評賴政府侵害陸配參政權。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委，並祭出與同黨立委陳清龍、陳昭姿共3位立委聯合質詢，引發現場民進黨立委反對，李貞秀在休會時間舉起圖卡批評賴政府侵害陸配參政權。記者陳宥菘／攝影

立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委，並祭出與同黨立委陳清龍、陳昭姿共3位立委聯合質詢，引發現場民進黨立委反對，國民黨籍召委廖先翔裁示休會協商，朝野立委在主席台前激烈討論。記者陳宥菘／攝影
立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委，並祭出與同黨立委陳清龍、陳昭姿共3位立委聯合質詢，引發現場民進黨立委反對，國民黨籍召委廖先翔裁示休會協商，朝野立委在主席台前激烈討論。記者陳宥菘／攝影

李貞秀

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