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卓揆倡向中油「說謝謝」國民黨酸：要人民「謝主隆恩」？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰。行政院／提供
行政院長卓榮泰。行政院／提供

國際油價受中東戰事影響持續攀升，行政院長卓榮泰昨天公開表示，若依國際油價原本應漲15元，這次僅漲1.8元，等於中油吸收了大筆成本，建議民眾「經過加油站，要跟中油說聲謝謝」。國民黨表示，這種「先幫你墊、之後再算帳」的操作，竟還要人民心懷感激？說「謝主隆恩」？

國民黨表示，油價政策本就是政府職責所在，民眾繳稅供養國家運作，如今卻被要求在加油時心懷感恩，令人啼笑皆非，難道人民加個油，還要先鞠躬致意、說聲「謝主隆恩」嗎？

國民黨指出，政府宣稱「原本要漲15元、實際只漲1.8元」，講得彷彿全民中了頭獎，但問題是，「被吸收的13.2元」並沒有消失，而是轉進中油帳上，最終仍由全民埋單。今天不收的錢，改天還是會用別的形式收回去。

國民黨表示，照卓榮泰的邏輯，未來電價沒一次漲到位，是不是也要向台電道謝？水價稍微壓低，是不是洗澡前也要先及自來水公司致意？政府把基本施政責任包裝成恩惠，甚至要求人民回報情緒價值，這種思維才是真正讓人「油門踩不下去」的原因。

國民黨批評，行政院不思檢討能源政策失衡，導致對國際油價高度敏感，反而用「政府幫你擋下來」的說法自我表功，甚至要人民「說謝謝」，不僅失言，更顯示執政團隊已與民間感受脫節。

國民黨表示，穩定油價與民生，本就是政府應盡之責，而非對人民邀功請賞的施政成果。與其要求民眾在加油時心存感激，不如誠實面對能源政策問題，提出長期穩定供應與價格機制，才是讓人民真正「不用一直說謝謝」的正辦。

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