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陳光復家人動作不斷 引用「航海王」名言強調重視誓言和約定

聯合報／ 記者徐白櫻／澎湖即時報導
澎湖縣長陳光復仍在醫院治療中，今早家人貼出他與妻子吳淑瑾參加2024澎湖國際海上花火節的舊照片，並引用航海王索羅的名言表達心聲，似乎暗喻陳光復不會退選。圖／取自陳光復臉書
澎湖縣長陳光復仍在醫院治療中，今早家人貼出他與妻子吳淑瑾參加2024澎湖國際海上花火節的舊照片，並引用航海王索羅的名言表達心聲，似乎暗喻陳光復不會退選。圖／取自陳光復臉書

澎湖縣陳光復臥床超過一個月、病況穩定進步中。民進黨黨中央有意年底選舉換將之後，地方出現一份支持陳光復妻子吳淑瑾代夫出征的連署書，今早家人也再度透過臉書說明病情，強調經過三次手術腦部恢復穩定，其餘身體各項指標都非常好，已邁向中醫與西醫整合復健的階段，希望他能盡快康復，重新回到工作崗位。

最新貼文使用陳光復與妻子吳淑瑾參加2024澎湖花火節的舊照片，當時陳光復裝扮成動漫航海王角色。家人說，這張照片讓人想起了航海王索隆曾經說過，「我只知道，如果我後退的話，我曾重視的誓言和約定，就會全部消失，然後，再也不會回來了」。

陳光復臉書發文指出，生病一個多月來成功熬過難關、跨越生死關頭，但醫療過程與現況有許多謠傳，為避免不必要的誤解所以在此說明。

內容指稱，2月17日大年初一發生意外後，陳光復因傷及大腦及腦幹，導致呼吸心跳停止及休克，後經澎湖三總醫師搶救，恢復心跳。後送高雄榮總，醫師採取了切開頭蓋骨，降低腦壓，經過三次手術，目前腦部恢復穩定，並於上周進行頭顱復原。

家人強調，現在可以很欣慰地告訴大家，陳光復的腦部狀況已經恢復穩定，雖然目前仍在加護病房由醫療團隊嚴密調養，但除了腦部需要時間康復外，其餘身體各項指標都非常好，目前治療邁向中醫與西醫整合復健階段。

家人說，陳光復心繫澎湖，意志力非常堅強，也有著超乎常人的韌性，希望他能盡快康復，重新回到工作崗位，向各位鄉親致謝，繼續與澎湖向前。文末特別感謝賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰及高雄市長陳其邁等人的照顧，且要對高雄榮總與澎湖三總的醫護團隊致上最高敬意。

蕭美琴 陳光復 家人 澎湖縣

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