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邱垂正談李貞秀：違法的人無法代表合法陸配

中央社／ 台北23日電

針對民眾黨立委李貞秀資格爭議，邱垂正今日表示，李貞秀不符合參選資格，也無法落實單一忠誠義務，因此無法接受有身分問題的人質詢，並強調，「違法的人無法代表所有合法的陸配」。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天赴立法院內政委員會業務報告與備質詢。

邱垂正會前受訪時針對李貞秀的立委資格表示，李貞秀沒有依法即時放棄中國的戶籍與國籍，因此不符合兩岸條例的參選資格，也沒辦法依照國籍法落實單一忠誠的義務；依照現行法律，任何人若無法放棄中國戶籍，就會喪失台灣人的身分與權利。

邱垂正指出，任何人如果無法放棄對岸的國籍，依照中共的國家安全法、情報法、反間諜法，就必須配合中共蒐集情報。因此，她不是違反中共法律拒絕提供情報，就是違反台灣法律洩漏機密，無論如何，她都無法落實單一忠誠義務，同時也陷入兩難的局面。

邱垂正強調，合法立法委員才有憲法質詢權，行政官員依法行政，無法接受有身份問題的人質詢。並表示這件事情的本質「就是一個違反規定的人想當立法委員，但行政部門依法行政而拒絕，所以她與大部分合法守法的陸配沒有關聯」。

邱垂正強調，「違法的人無法代表所有合法的陸配」。對於此事激起社會對立，甚至使陸配族群被貼上標籤，他表示遺憾，「這些守法合法的陸配團體不應該成為政治攻防的犧牲品」。

兩岸條例 陸委會 陸配 李貞秀 邱垂正

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