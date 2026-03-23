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總統直選30年 賴總統：有實力才能守住民主自由

中央社／ 台北23日電

總統賴清德說，30年前的今天，3月23日，台灣人民勇敢地走向投票所，投下歷史性的一票，選出自己的總統，成為國家真正的主人。今天也是立法院審議國防特別條例的日子。民主從來不是挑釁，只有決心、堅持、和實力，才能為自己守住最珍貴的民主與自由。

賴總統透過臉書發文表示，今天是3月23日，30年前的今天，台灣人民勇敢地走向投票所，投下歷史性的一票，選出自己的總統，成為國家真正的主人。

他說，然而當年的那一票並不輕鬆。回顧1996年，被世界稱為「寧靜革命」民主轉型的最後一哩路，在台灣總統直選投票前夕，中國向台海發射飛彈，集結重兵進行軍演，企圖用暴力恫嚇，阻止當年的台灣人走進投票所。

賴總統說，那時候有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭。但30年前的台灣人民懷抱著智慧、勇氣與決心，不畏威脅，投下一張張寶貴的選票，也為下一代台灣人打開通往自由民主的大門。

總統表示，如果30年前，台灣人選擇放棄，把自由的權利視為對極權的挑釁，就不會有今日民主、繁榮的台灣。因為30年前的勇氣與堅持，讓半導體和AI產業傲視全球，為台灣締造了強大的經濟韌性，讓台灣成為全球供應鏈不可忽視的存在，更成為世界良善、關鍵的力量。

他說，感謝每一位勇敢的台灣人。這一切，都是無數民主前輩的犧牲奉獻，以及2300萬台灣人民手牽手一起走過來的成果。30年前，大家在飛彈的威脅下，投出民主的第一票；30年後的今天，大家會秉持同樣的勇氣，繼續自信、堅定地走在民主的道路上。

總統說，今天也是立法院審議國防特別條例的日子。30年前，有人說總統直選是對中國的挑釁，30年後，也有人說只要向威權妥協，就不用強化國防。「但這一切的答案，30年前的台灣人已經告訴我們了」，民主從來不是挑釁，只有決心、堅持、和實力，才能守住最珍貴的民主與自由。

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