李貞秀內委會登記發言順序1 邱垂正：合法身分立委才有質詢權
立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，上周民眾黨立委李貞秀質詢首秀，在民進黨籍召委李柏毅同意下，遭內政部長劉世芳拒上備詢台。但與上次不同，23日的會議由國民黨籍廖先翔擔任召委，李貞秀更登記成為本場發言順序第一的立委，展現高度質詢企圖。不過，陸委會主委邱垂正在會議前重申，「具合法身分的立委才有憲法的質詢權，我們行政官員不能回答有身分問題的人，我們不可能知法犯法。」
邱垂正23日上午在立院受訪表示，李貞秀「女士」沒有依法及時放棄中國大陸的戶籍與國籍，因此就不符合兩岸條例的參選資格，也沒辦法依照國籍法落實對中華民國單一效忠的義務。任何人如果沒有辦法放棄中國大陸的戶籍，就會喪失台灣人的身分，以及喪失台灣戶籍所衍伸的權利，包括選舉權或擔任公職。
邱垂正續指，任何人如果無法放棄對岸的國籍，依照中共的國家安全法、情報法、反間諜法，就必須配合中共蒐集情報。「她不是違法中共法律拒絕提供情報，就是違反台灣法律洩漏機密，不管怎樣，他都是無法落實單一忠誠的義務，同時陷於兩難的局面」。
邱垂正強調，「合法身分、合法的立委才有憲法的質詢權，我們的行政官員依法行政，不能回答有身分問題的人，否則我們就違法，我們不可能知法犯法」。
邱垂正說，違法身分的人無法代表絕大多數守法合法的陸配，今天這個事件，「本質是違法規定的人想當立法委員，但行政部門依法行政而拒絕」，所以她跟大部分合法守法的陸配沒有關聯。他強調，絕大部分合法守法的陸配，他們在台生活，都是熱愛台灣這片土地，尊重台灣的法律，融入台灣社會，也成為台灣大家庭的一分子。
「違法的人無法代表所有合法的陸配」，邱垂正說，這個事件已經讓社會付出很多社會成本，也不斷激起社會的對立，我們很遺憾。特別是把無辜捲緊來的陸配團體，對他們更不公平。
對於鍾小平在政論節目上提到有陸配放棄中共國籍，邱垂正表示，「我們謝謝鍾小平提出這個例子」，但表示還沒跟他接觸，會去跟他了解個案，了解後才會確認是放棄戶籍還是國籍。
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