李貞秀內委會登記發言順序1 邱垂正：合法身分立委才有質詢權

立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，上周民眾黨立委李貞秀質詢首秀，在民進黨籍召委李柏毅同意下，遭內政部長劉世芳拒上備詢台。但與上次不同，23日的會議由國民黨籍廖先翔擔任召委，李貞秀更登記成為本場發言順序第一的立委，展現高度質詢企圖。不過，陸委會主委邱垂正在會議前重申，「具合法身分的立委才有憲法的質詢權，我們行政官員不能回答有身分問題的人，我們不可能知法犯法。」

邱垂正23日上午在立院受訪表示，李貞秀「女士」沒有依法及時放棄中國大陸的戶籍與國籍，因此就不符合兩岸條例的參選資格，也沒辦法依照國籍法落實對中華民國單一效忠的義務。任何人如果沒有辦法放棄中國大陸的戶籍，就會喪失台灣人的身分，以及喪失台灣戶籍所衍伸的權利，包括選舉權或擔任公職。

邱垂正續指，任何人如果無法放棄對岸的國籍，依照中共的國家安全法、情報法、反間諜法，就必須配合中共蒐集情報。「她不是違法中共法律拒絕提供情報，就是違反台灣法律洩漏機密，不管怎樣，他都是無法落實單一忠誠的義務，同時陷於兩難的局面」。

邱垂正強調，「合法身分、合法的立委才有憲法的質詢權，我們的行政官員依法行政，不能回答有身分問題的人，否則我們就違法，我們不可能知法犯法」。

邱垂正說，違法身分的人無法代表絕大多數守法合法的陸配，今天這個事件，「本質是違法規定的人想當立法委員，但行政部門依法行政而拒絕」，所以她跟大部分合法守法的陸配沒有關聯。他強調，絕大部分合法守法的陸配，他們在台生活，都是熱愛台灣這片土地，尊重台灣的法律，融入台灣社會，也成為台灣大家庭的一分子。

「違法的人無法代表所有合法的陸配」，邱垂正說，這個事件已經讓社會付出很多社會成本，也不斷激起社會的對立，我們很遺憾。特別是把無辜捲緊來的陸配團體，對他們更不公平。

對於鍾小平在政論節目上提到有陸配放棄中共國籍，邱垂正表示，「我們謝謝鍾小平提出這個例子」，但表示還沒跟他接觸，會去跟他了解個案，了解後才會確認是放棄戶籍還是國籍。

立法院內政委員會23日邀請陸委會與海基會進行業務報告並備質詢，有國籍、戶籍雙重爭議的民眾黨立委李貞秀登記成為本場發言順序第一的立委。記者陳宥菘／攝影