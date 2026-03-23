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【重磅快評】台美ART藏核能綁標 賴清德返核是雙重背叛

聯合報／ 主筆室
賴清德總統21日宣布，經濟部評估核二、三廠具備重啟條件，台電正推動相關程序，本月底就會把計畫送核安會審議。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統21日宣布，經濟部評估核二、三廠具備重啟條件，台電正推動相關程序，本月底就會把計畫送核安會審議。記者黃仲裕／攝影

賴清德突然宣布準備重啟核二核三，引起綠營炸鍋，專司洗地的民團被逼上梁山，揚言擴大上街抗議得抗議。支持者不滿總統包牌式的狡辯，質疑為何不和民意溝通，有如偷襲背叛。其實，賴政府早已在台美對等貿易協定ART裡簽下「綁標」條文，承諾「不向引發國安疑慮的國家購買任何核反應爐、燃料棒或濃縮鈾。若非有「返核」計畫，核電歸零的台灣何必多此一簽？

ART第五節「經濟與國安」，針對攸關台美機敏的投資、貿易及採購設下國安門檻，除規範年度國防預算編列需高於GDP3%，另一並未為被注意的就是§5.4.7，約束台灣採購核能設施的對象，大白話就是「只能向美國許可的廠商採購」。蔡英文已把核四燃料棒送回美國，去年五月核三除役，核能告零，同一時間台美展開關稅談判，又在ART裡，簽下核能採購的規範。鄭麗君可以說明這是怎麼回事？

諷刺的是，同一時間，藍白力推核管法修法，讓老舊核電廠延役，綠委范雲四抨擊修法是反族群正義、反民主、反國安、反智的表現，還抹紅是「替中共開後門。ART內容證明，銜總統之命赴美談判的鄭麗君，才是「預備替中共開後門」的推手。

賴清德藉「反對重啟核三公投」為大罷免造勢，鞏固政權，私下又命談判團隊和美方討論「返核」。這不只是對反核人士的反水，更是對全國人民的背叛。

民進黨執政為「非核家園」付出太大代價，從社會對立到經濟民生，都是難以修補的裂痕和犧牲。就算美國要求台灣確保半導體供應鏈安全，必須使用核能穩定供電，政府也應坦然和社會溝通，說明「情勢使然」。怎料賴清德學起川普「奇襲」的不義之舉，把國民當作敵人對待。

綠委吳思瑤帶風向稱「核電議題才剛啟步，最急迫是軍購」，還有側翼說「返核」是為抗中未雨綢繆。賴政府對攸關人民安全福祉的事，向來就是「德意志」，以抗中為由黑箱處理。這次「返核」明明是因美國供應鏈安全優先，自動推倒神主牌，若再拿抗中、藍白國會多數修法等理由作下台階，豈不證明賴清德不敵「境外勢力」，連神主牌都無力保護？

能源的安全韌性，是全民一致共識，本當沒有太大歧異。但賴清德卻在美國壓力下照單全收，不容民意參與，沒收民意討論核能與綠能合理配置的空間，也為重啟核能埋下衝突因子，再次撕裂社會。

當年「非核家園」為民進黨贏得政權，但如今自砸神主牌換取政權靠背。諷刺的是，社運人士抬出「莫忘林義雄反核決心」，能對抗美國要求台灣確保供應鏈安全的決心嗎？人民不能為國家作主，民選的傀儡總統一樣是台灣人的悲哀。

非核家園 重啟核二 中共

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