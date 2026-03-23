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新聞幕後／與藍委餐敘 韓國瑜直言「總預算不審，我們一定受傷」

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

朝野折衝許久的軍購特別條例草案，今起在委員會開審。據了解，立法院長韓國瑜試圖化解朝野僵局，今年度中央政府總預算韓國瑜也可望再出手；韓國瑜十七日與部分藍營立委及業界人士聚會，藍營立委紛紛表達總預算案停審對年底選情衝擊，請託韓國瑜比照軍購條例草案，能再登高一呼。

據指出，韓國瑜也認同藍營立委的憂心，直指總預算案不審，「對我們來說一定會受傷」。

據了解，韓國瑜十七日邀請業界好友、部分藍營立委餐敘，眾人不約而同對國民黨年底選舉表達憂慮。韓國瑜提及，近期一直有人跟他講今年度總預算案，「總預算案總是不審，對我們來說一定會受傷」，「下會期，明年度的預算又要來了，到年底還怎麼選舉？」

有藍營立委在席間表示，地方對年底選情憂心忡忡，總預算案不能再一年一年疊加不處理，給中央執政不力甩鍋的藉口；況且，立委主要就是立法及監督預算，現在賴政府已經利用不副署、不執行三讀法案砍掉立委的左手，若再不審預算，形同自廢武功，連右手都砍掉，行政部門卻能開心地亂用三兆元預算。

也有藍營立委表示，總預算案僵局是因行政院拒編軍人加薪等預算，不依法行政在先。對於與會人士希望韓國瑜登高一呼，促成朝野坐下來談總預算，韓則認為，國民黨團要先提出想法，他才好站在院級高度，向其他兩黨團推動。

中央政府 總預算 軍購條例 韓國瑜

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