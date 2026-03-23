總預算案怎解套 藍委盼韓國瑜出面折衷

立法院會日前表決通過七百一十八億元新興計畫預算動支案，但今年度中央政府總預算案至今未審，仍讓在野委仍備感壓力。上周五國民黨團大會上，立委柯志恩、李彥秀、羅明才均喊話盼總預算盡快通過，羅明才更希望立法院長韓國瑜出面，在兩邊取得折衷點。

不過，原本也曾討論開審總預算的民眾黨團，因不滿新興計畫七百一十八億還被行政院長卓榮泰「卡住」，暫時仍不放行審查總預算案。民眾黨團總召陳清龍表示，面對立法院三讀通過的法律，卓榮泰不副署、不執行，甚至不編列預算，導致國會無從審查違法的總預算，「綁架民生的一直是行政院，而不是在野黨」。

陳清龍說，因為卓榮泰違法在先，在野黨為了幫忙解決問題，提案並通過包含ＴＰＡＳＳ在內的急迫新興計畫預算可先行動支，然而，主計總處早在三月十二日就發文行政院，行政院遲到上周五都未通知各部會可動支新興計畫預算，「希望卓院長苦民所苦，別把民眾的權益拿來政治操作」。

對於在野審議總預算案的態度鬆動，行政院發言人李慧芝昨重申，照顧民眾、建設國家都需要預算，產業界也相當憂心總預算拖延，而今年度三兆三五○億元的中央政府總預算案是一整套計畫，涵蓋所有部會一整年施政的執行，立法院應放下政治算計，盡速審議。

柯志恩表示，地方民眾對軍購條例草案及總預算案被擱置確實「有些聲音」，希望能反映給黨團及黨中央，她也在黨團大會如實轉達。

李彥秀也說，審查預算是立委監督職責，立委不能自廢武功，且審查預算才能發現民進黨在哪亂編，應透過實質審查，證明民進黨執政問題。

據轉述，羅明才在黨團大會表達，希望韓國瑜出面，用較客觀、讓兩邊能接受的折衷方式處理總預算。但國民黨團書記長林沛祥在會中表示此事未列入議程，改日再議，也讓審查總預算案的討論暫時打住。