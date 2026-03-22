遭指不給東部鄉親安全返家路 傅崐萁：民進黨顛倒是非才是卡關元凶

民進黨日前批評，國民黨立法院黨團總召傅崐萁卡關總預算，就是不給東部鄉親安全回家的路。傅今天駁斥，相關言論完全是惡意栽贓、顛倒黑白，目的在於掩蓋執政無能與長期拖延重大建設的事實；請民進黨政府誠實面對拖延東部建設的責任，別再拿花東鄉親做政治鬥爭的工具。

傅崐萁指出，0403花蓮地震發生已近兩年，行政院竟拖到今年3月16日才倉促通過77.99億元的「台鐵宜花東路段鐵路設施安全改善計畫」，若真如民進黨所稱攸關人民生命安全，為何在災後黃金時間內毫無具體作為？如今才臨時拼湊新興計畫，反過來怪罪在野黨。

傅崐萁強調，該計畫只要依法送進立法院，國民黨團一定負責任地立即排審、全力支持。他也質疑，過去立法院通過的多項重要預算，包括軍人加薪、退休軍公教停砍年金等法案，卻未被行政院完整編列，甚至出現不副署、不執行的情況，嚴重踐踏憲政體制。

傅崐萁表示，在野黨真正關心民生，早就提出718億元的「115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案」，涵蓋少子化補助、TPASS通勤、治水防洪等38項重大建設，攸關全民福祉。然而民進黨立委卻集體噤聲、不願支持，顯示其口口聲聲的「民生優先」根本只是政治口號。

傅崐萁批評，東部交通建設長年遭到延宕，責任完全在民進黨政府。例如「蘇花安計畫」在行政院內部躺了六年，直到去年底才勉強通過；花東鐵路雙軌電氣化工程更僅做到台東，對花蓮段長期忽視，讓花蓮鄉親長期承受不安全與不便的交通環境。

傅崐萁提到，他多年來積極爭取環島高鐵、蘇花高速公路、國道六號延伸等重大建設，並主張以BOT模式推動、政府零出資，兼顧財政紀律與區域均衡發展，卻一再遭民進黨政府阻擋與擱置。「到底是誰不給花東一條安全回家的路，答案已經非常清楚。」請民進黨政府停止造謠，誠實面對長期拖延東部建設的責任，別再拿花東鄉親的安全與權益作為政治鬥爭的工具。