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宣判倒數！貪汙罪若定讞總統夢恐碎 柯文哲：司法信任才是大問題

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宣判倒數！貪汙罪若定讞總統夢恐碎 柯文哲：司法信任才是大問題

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲今天下午至新竹縣出席竹北公益高麗菜活動，媒體問及是否擔心一審被判貪汙罪有罪，不能選總統怎麼辦？柯文哲表示不回答假設性的題目。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今天下午至新竹縣出席竹北公益高麗菜活動，媒體問及是否擔心一審被判貪汙罪有罪，不能選總統怎麼辦？柯文哲表示不回答假設性的題目。記者黃羿馨／攝影

台北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲被控涉京華城容積率收賄、圖利及公益侵占、背信等案，台北地方法院定26日宣判，若依貪汙罪判刑定讞，恐影響未來總統路。柯今受訪強調，真的要思考的是台灣司法怎麼重建，信任度都不見了才是大問題。

柯文哲今天下午至新竹縣出席竹北公益高麗菜活動，媒體問及是否擔心一審被判貪汙罪有罪，不能選總統怎麼辦？柯文哲回應，活在世界上不用回答假設性的題目，其實真的要思考的是，台灣的司法怎麼重建，信任度都不見了才是大問題。

檢方指控，柯文哲與威京集團主席沈慶京達成期約，收受1710萬元賄款後，指示都發局將沈的陳情案送都委會研議，涉違背職務收賄、圖利，京華城容積率自560%暴增至672%，圖利鼎越開發121億元。檢方另認為柯涉公益侵占、背信罪，求刑28年6月。

檢察官主張，柯文哲收賄的主要證據，是在柯家查扣的一只硬碟，指控柯於硬碟「工作簿」檔案中記載沈行賄1500萬元。

柯文哲的律師則否認Excel檔案的證據能力，並聲請勘驗硬碟獲准，但法官尚未裁示該檔案不具證據能力。柯於去年10月7日由被告轉為證人接受檢察官詰問，對「工作簿」內容16次拒絕證言，統稱相關金錢均用於選務。

前立委黃珊珊二度出庭作證，證詞對柯文哲有利；不過，台北市前副市長林欽榮、前都發局長林洲民及台北市議員苗博雅等人證詞，則對柯不利。

柯文哲的抗辯主軸為京華城陳情案「主觀上沒有圖利犯意」，強調案件係由都委會依法處理、研議，並否認收受沈慶京賄賂，同時抨擊檢方濫權，指稱為民進黨政治迫害。

柯文哲於偵查及審判期間均遭羈押禁見，去年9月5日以7000萬元交保，並持續接受境管及配戴電子腳環監控至今。

柯文哲今天下午至新竹縣出席竹北公益高麗菜活動。記者黃羿馨／攝影
柯文哲今天下午至新竹縣出席竹北公益高麗菜活動。記者黃羿馨／攝影

黃珊珊 民眾黨 柯文哲 京華城 貪汙

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