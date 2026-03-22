【重磅快評】賴總統非核轉彎 蔡英文還「在路上」？

賴清德總統昨稱核二、三廠具備重啟條件，許多人好奇，民進黨過去的經典金句：「重啟個屁」、「我是人，我反核」，如今是否仍算數？前總統蔡英文力推「非核家園」，賴總統轉彎成「非非核」，兩人選前曾合拍「在路上」競選廣告，如今還在同一條路上，還是早已分道揚鑣？

對於外界質疑「非核轉彎」，賴總統今天表示，核三廠二號機在2025年5月17日停止運轉後，台灣就成功進入非核家園，蔡英文積極推動綠電也已成功取代核一、核二、核三廠原來的發電量，但台灣進入新情勢，經濟有非常明顯發展，再加上AI算力中心所需的電力超過原來預估等，台灣電力建置除了量要足、要低碳，還要有能源韌性。

賴總統還特別感謝立法院修正通過「核子反應器設施管制法」，讓政府依法評估核二、核三廠具備重啟運轉條件。諷刺的是，立院去年三讀修正法案時，60名藍白立委贊成、51名民進黨全反對，綠營還以此鼓吹大罷免理由，如今卻風向丕變。台北市長蔣萬安今說，民進黨過去推動的反核政策完全錯誤，民進黨政府絕對不要以意識形態來治理國家，必須為過去錯誤的政策負起責任；至於賴總統是否邏輯錯亂？蔣萬安說，看到很多民眾都有這樣的討論，但為了國家長遠好，寧可中央和民進黨政府「回頭是岸」。

不只藍營質疑，民進黨立委事前幾乎都被蒙在鼓裡，眾人一片錯愕。民進黨前立委李文忠今天開出第一槍，呼籲民進黨「重啟核能大辯論」，因為反核是民進黨高舉40年的神主牌，怎麼偌大的事沒有經過任何黨内、政府內部討論，以及社會及社運團體對話之前，賴總統突然就抛出來？從黨外到執政黨，民進黨就是找出社會主要矛盾、形成論述並訴諸行動，但現在慢慢失去這種習慣及能力，黨内政治精英只會跟風中央、討好同溫層，這才是民進黨的危機。

蔡英文去年十月重啟「想想論壇」，發表多篇探究綠能政策的專文，黨內已嗅到，賴政府非核家園政策可能髮夾彎，背後或許有美方壓力、能源不足壓力，但執政黨應該開誠布公說清楚，該認錯就認錯，而不是淪為「綠能你不能」的雙重標準，在兩岸政策指責國民黨黑箱作業，自己能源政策就偷偷轉彎。蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅直言，對賴總統重啟核電的決定感到相當憤怒；台大退休教授徐光蓉揶揄，可能賴總統以前就很喜歡核電，只是沒有讓大家知道。

回顧「在路上」競選廣告，當時賴清德問：「你覺得我是怎樣的人？」蔡英文則回：「你比我想像的還要凶」。這個「凶」一度引發諸多聯想，或許不只是情緒反應，還暗示可能路線翻轉；賴總統當選後曾宣示要執行「小英路線」，但蔡英文在廣告最後被獨自丟包海邊，彷彿一幕「政治寓言」。民進黨前立委賴品妤是否敢凶賴總統「重啟個屁」？蔡英文是否該問賴總統，還記得當年承諾嗎？