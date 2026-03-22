賴總統出席全國童軍節大會 承諾鼎力協助2029年世界羅浮大會在台舉辦

賴清德總統今出席115年全國童軍節慶祝大會時表示，全國童軍夥伴共同見證強調日行一善、服務社會的童軍精神，在台灣的傳承與蓬勃發展。他誠摯感謝長期投入童軍教育的中華民國童軍總會，以及遍布全國各地的童軍服務員與夥伴；童軍總會成功爭取「2029年世界羅浮大會」在台舉辦，政府也會鼎力協助。

賴總統致詞時表示，很高興再次來到教育部陽明山童軍露營場，與全國童軍夥伴共同見證強調日行一善、服務社會的童軍精神，在台灣的傳承與蓬勃發展。

賴總統指出，這半年多來在童軍總會力市長高國倫的帶領下，童軍總會為童軍運動注入了新的活力，也帶來許多創新的想法與作為，讓童軍運動在傳承百年精神的同時，也持續展現新的能量與發展方向。他也向長期投入童軍教育的中華民國童軍總會，以及遍布全國各地的童軍服務員與夥伴，表達誠摯敬意與感謝。

賴總統說，去年10月在高雄舉辦的「第28屆亞太童軍領袖會議」，不但匯集超過50個國家、700名童軍領袖來台參與盛會，並透過創新、多元的活動，讓世界看見台灣之美，感受到台灣人民的熱情與活力。

賴總統並感謝各界共同努力，順利爭取「2029年世界羅浮大會」在台舉辦，期盼秉持童軍精神，展現台灣青年的開放、自信與熱情，同心協力辦好這場世界級的活動，積極與全球各地的童軍夥伴建立深厚友誼，讓童軍成為台灣推動國際交流、公共外交的重要軟實力。賴總統並承諾政府會鼎力協助童軍總會所舉辦的「2029年世界羅浮大會」。

賴總統強調，青年是國家的未來，他上任後積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過國家級的投資，讓有抱負、有專長的年輕人能夠打破資源的限制，前往世界各個角落，開拓視野、勇敢追夢。去年，已經有超過1400位青年朋友參與圓夢計畫；他要鼓勵各位年輕朋友，除了參與童軍活動外，如果還有未圓的夢想，也歡迎大家踴躍報名，不斷挑戰自我，積極探索未知的世界。