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賴總統拋重啟核電 反核團體：可能總統以前就愛核電…只是沒讓大家知道

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
賴清德總統上午出席「115 年全國童軍節慶祝大會」，會前針對能源議題發表重要談話。反核團體表示，如果賴總統強調依法行政，落實非核家園才是真的依法行政。記者林伯東／攝影
賴清德總統上午出席「115 年全國童軍節慶祝大會」，會前針對能源議題發表重要談話。反核團體表示，如果賴總統強調依法行政，落實非核家園才是真的依法行政。記者林伯東／攝影

賴清德總統昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，預計本月底提送再運轉計畫至核安會審查；今再指出，2025年核二2號機停止運轉後，台灣就已經成功進入非核家園了。反核團體表示，可能賴總統從以前就喜歡核電，只是沒有讓大家知道，如果賴總統強調依法行政，落實非核家園才是依法行政。

媽媽氣候行動聯盟常務理事、台大大氣科學系退休教授徐光蓉表示，可能賴總統從以前就很喜歡核電，只是沒有讓大家知道，然而個人喜好是一回事，當了總統知道核電並不適合台灣又是另一回事，核二廠離山腳斷層只有短短數公里，核三廠下也有斷層構造，全世界沒有核電廠是蓋在斷層上了，40年來終於安全下莊是台灣運氣好，到底重啟划不划得來？提供的用電值不值得？可能賴總統可能都偏聽了，只聽到自己想要的。

蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，對賴總統重啟核電的決定感到相當憤怒，台灣環境條件並不適合核電，地震加上斷層都多，發生核災的機率比其他國家還要大，賴總統提出的「核安無虞、核廢有解、社會共識」核電重啟3原則，但核安就是無法確保，高階核廢料依現行法規和選址都無法處理，現在又要新增核廢料，根本是在唬爛。

蔡雅瀅說，賴總統宣稱重啟核電是依法行政，但去年「核管法」修正後，可以申請不代表一定要申請，如果重視非核家園承諾、「環境基本法」和民進黨綱，根本就不該申請。此外，先前核三重啟公投並沒有成功通過門檻，代表重啟核電並沒有人強迫他，根本只是總統自己想重啟核電而已。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，如果賴總統強調依法行政，落實非核家園才是依法行政，「核管法」修法並沒有規定運轉執照屆期後的核電廠一定要評估再運轉，「環境基本法」也有非核家園規定，賴總統這次看起來是真正想要評估再運轉的可行性，這樣就牴觸了法律規定，非常不妥當，台灣確實需要用電，但核電以外的選擇還有很多。

非核家園 核電 賴總統 賴清德

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