核二核三廠重啟 王義川：台電要「過三關」任一關過不了一切免談

賴清德總統拋出核二、核三廠具備重啟條件議題，立委王義川今天表示，重啟要過三關，指台電要告訴大家保證安全，且說出核廢料放置地點，並讓全民聽過台電報告後都說很好，才有機會重啟。任一關過不了，一切免談。

賴總統昨天說，台灣經濟發展，人工智慧時代建置算力中心，所需電力超過原來預估。加上要進入歐盟一定要符合低碳，甚至零碳的要求，同時考量地緣政治變化，還要有能源韌性。行政院回應民意的要求，讓台電跟經濟部提出核二、三廠重啟申請。

賴總統指出，未來能不能成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況下，核二、三廠的重啟才會順利進行。

王義川今到新北市汐止區，陪同爭取民進黨提名參選市議員的蔡美華掃街前，針對核二、三廠重啟議題，呼應賴總統提出的三項前提。

王義川表示，核子反應器設施管制法去年條法後，台電依照新通過的條文，本來就可以擬定重啟報告。這份報告送核安會審查時，有三關要過。

第一關是台電要跟全民講，接下來重啟之後保證安全的。 第二關是台電也必須告訴大家，核廢料拿去那裡放，講不出來，這一關過不了。最後是台電保證安全，核廢料告訴大家去哪裡放後，那裡的民眾要都接受，全民都接受核廢料放到哪一個地方，這是第三關。

王義川指出，核二廠位在新北市萬里區，就是蔡美華參選的選區。請台電告訴新北市民、告訴汐金萬市民，核廢料拿去哪裡放？想不出來，講不出來，第二關過不了這。這三關都過，才有機會重啟，任一關過不了，一切免談。