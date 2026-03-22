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國台辦稱統一後台灣不缺油氣電 民進黨：統戰謊言

中央社／ 台北22日電

國台辦發言人日前表示，兩岸統一後實現互聯互通，完全可彌補台灣油氣電的短缺。民進黨中國部今天透過官方臉書發文指出，近期中共對台統戰操作再度升溫，從能源、青年發展到經濟紅利，全面包裝成「統一後的好處」，但全都是統戰謊言。

民進黨中國部表示，中共宣稱「祖國可保障台灣能源安全」，但中國近年反覆出現電力緊張與能源調度壓力，從過去多次限電，到近年在極端氣候下各地供電吃緊，北京持續強調「保供穩電」已成常態任務。

民進黨中國部表示，中共長期宣傳「西進發展機會」，但中國青年就業市場早已惡化。最新數據顯示，青年失業率仍維持高檔，不僅應屆畢業生，就連已進入職場的年輕族群也面臨就業壓力。

民進黨中國部說，中國今年設定的經濟成長目標持續下修，反映北京已接受「低成長時代」來臨。同時，房地產持續疲弱、內需不足、通縮壓力未解，整體經濟結構問題仍在累積。

民進黨中國部表示，近期中東局勢升高，中共輿論系統迅速推動「美國不可靠」、「川普只顧自身利益」、「台灣會被拋棄」等敘事。可以預期，隨著戰事的延長，這種說法更會舖天蓋地而來，就是試圖在國際與台灣社會製造疑美、疑盟友的氛圍。

民進黨中國部說，事實上最受中東情勢動盪影響的就是中國。從能源依賴、航運貿易風險到國內通膨壓力，中國受到的衝擊都會很大；更不用說中東戰爭爆發後，凸顯中國軍工體系與對國際夥伴口惠實不至的種種內外問題。

民進黨中國部強調，這些都是典型的認知作戰，目的在錯置風險、轉移焦點，當謊言全都用善意包裝、就是詐騙。台灣真正該做的，不是相信中共開出的統戰支票，而是持續強化自己的能源韌性、產業競爭力與民主防衛能力，才不會把台灣推進中共早已陷入的困局。

民進黨 中共 國台辦

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