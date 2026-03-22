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影／「經過加油站應跟中油說謝謝」 卓榮泰：油價原本應漲15元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
行政院長卓榮泰說，中油明天起要漲1.8元，中油已吸收了13.2元，「大家應跟中油說謝謝」。記者林宛諭／攝影
行政院長卓榮泰說，中油明天起要漲1.8元，中油已吸收了13.2元，「大家應跟中油說謝謝」。記者林宛諭／攝影

行政院長卓榮泰今天到彰化市建國科大參加「防災士培訓」活動時表示，中油明天起要漲1.8元，雖看似很多，但中油已吸收了13.2元，代表這周中油就要吸收高達34億元，「大家經過加油站應跟中油說謝謝」，未來在戰爭緩和後，會用最有效方式讓中油財務不要蒙受重大困難。

卓榮泰說，政府要維持民生與物價安定，包括油價天然氣等，雖中油明天起要漲1.8元，雖看似很多，但若是依現今國際油價計算，我們應要漲15元，但政府一再核算，仍吸收了13.2元，只漲1.8元，代表這周中油就要吸收高達34億元，而從228至今，中油已吸收65億元。

卓榮泰說，造成油價上漲原因就是戰爭，也希望戰爭因素趕快化解，就能從國際到國內恢復平穩，但如果過程中造成大家極大負擔，整個社會秩序就可能發生不可預期的改變，所以政府用極大力量核算，讓中油吸收了油價13.2元。

「經過加油站應跟中油說謝謝，大家也應感受到能源的珍貴」卓榮泰說，也希望未來在戰爭緩和後，會用最有效方式讓中油財務不要蒙受重大困難，要和國人共度此重要階段，只要人民生活安定，國家就會持續前進。

行政院長卓榮泰（左2）今天到彰化市參加「防災士培訓」活動，也談到中油明天將漲價。記者林宛諭／攝影
行政院長卓榮泰（左2）今天到彰化市參加「防災士培訓」活動，也談到中油明天將漲價。記者林宛諭／攝影

財務 天然氣 戰爭 卓榮泰 中油 油價

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