吳思瑤：藍白攻擊重啟核能是為轉移焦點 淹沒軍購案討論

立法院外交及國防與財政委員會明天（23日）將聯席審查軍購特別條例草案，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，社群上藍白集中火力在攻擊「重啟核能」，就是要轉移焦點，要淹沒軍購，「趕快回防，不要上當」。

吳思瑤指出，這是藍白擋軍購拖法案的第116天，軍購特別條例終於重見天日，可以直球對決，相較軍購案趕進度，在跟時間賽跑，而重啟核能根本八字沒一撇。

她說，台電自主安全審查才剛開始，時程是以「年」為單位，根本不是眼前的最迫切。時程緊迫以「天」為單位的軍購案，才是最最最急迫、最最最重要的事，不要上當，社群上藍白集中火力在攻擊「重啟核能」，就是要轉移焦點，要淹沒軍購。

她提到，昨天新聞，國民黨立委柯志恩被選舉逼急才良心發現，說軍購害她在基層被罵。但今天報導，國民黨堅持「軍購就是3800億！沒有其他版本的空間」，國民黨吃了秤砣鐵了心，繼續「擋拖砍」，軍購預算要打三折？明天審查，誰真心為台灣，誰假面挺軍購，都會一一現形。